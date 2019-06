Waarom je niet meer dan 5 paranoten per dag moet eten

Paranoten zijn niet alleen lekker; er zitten ook nog eens veel gezondheidsvoordelen aan. Maar eet er dagelijks niet meer dan 5, want dit kan toxisch zijn.

De ‘Para de Kastanje’ groeit aan een grote boom. De Engelse benaming ‘brazil nut‘ suggereert dat de noot uit Brazilië komt, maar de paranoot groeit vooral in Bolivia, Colombia, Venezuela, Peru, Suriname en Guyana.

Gezondheidsvoordelen

Het eten van noten is goed voor je, dat weten we allang. Ook paranoten zijn gezond, want ze bevatten veel gezonde vetten en vitaminen die je lichaam nodig heeft. Deze noten zijn ook een grote bron van eiwitten, koper, magnesium, calcium, ijzer, fosfor en zink.

Mooie huid

Door slechts 2 paranoten per dag te eten, kun je al merken dat je immuunsysteem een stuk beter wordt. Maar dat is nog niet alles. Want je kan ook een mooie huid en sterker haar krijgen door het eten van deze noten. Ze bevatten veel selenium, wat uitdroging van de huid tegengaat. Ook zouden deze noten je huid elastisch houden.

Vergiftiging

Heel gezond dus, maar er is wel een belangrijke kanttekening: pas op dat je niet te veel paranoten eet. In de noten zit namelijk veel selenium. Het advies luidt daarom om er niet meer dan 5 per dag te nuttigen, om een seleenvergiftiging te voorkomen. Zo’n seleenvergiftiging kan nare gevolgen hebben, zoals onder andere haaruitval, jeuk en huiduitslag.

Bron: Denotenkoerier. Beeld: iStock