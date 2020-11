Wat als je partner minder strikt met de coronamaatregelen omgaat dan jij?

Hoewel de coronamaatregelen duidelijk zijn, houdt lang niet iedereen zich eraan. Maar wat als het nu je eigen partner is die lak heeft aan de maatregelen? Hoe voorkom je dat je hier telkens ruzie over krijgt? Wij vroegen relatietherapeut Anoek Gerlings om advies.

Stel: jij houdt je heel strikt aan de coronamaatregelen en spreekt netjes met één vriend of vriendin af. Je partner daarentegen spreekt gerust met een grote groep vrienden af. Of wat als je partner snotverkouden is, maar zonder blikken of blozen bij jullie ouders op bezoek gaat? Wat als je partner nog steeds superamicaal met familie en vrienden omgaat, terwijl jij netjes anderhalve meter afstand houdt?

Het zijn allemaal dilemma’s waar jij en je partner vandaag de dag tegenaan kunnen lopen. Wij vroegen relatietherapeut Anoek Gerlings wat je in zo’n situatie het beste kunt doen. Anoek werkt voor de website Monsley.com, een platform dat online-relatietherapie aanbiedt.

Andere behoeftes

Volgens Anoek is het allereerst belangrijk je te realiseren dat het best kan zijn dat jij en je partner een andere liefdestaal spreken. Dit betekent dat je je liefde op een manier laat zien die de ander niet (direct) herkent. De Amerikaanse relatietherapeut en auteur Gary Chapman ontdekte dat er vijf verschillende talen binnen relaties zijn. Oftewel: vijf manieren waarop personen liefde geven en aandacht ontvangen. We kunnen onze liefde laten blijken door echte aandacht te geven, positieve en waarderende woorden te spreken, cadeaus en attente gebaren te geven, door zorgzaam en hulpvaardig te zijn en door middel van lichamelijke aanraking.

Anoek: “Stel dat je partner iemand is die liefde laat zien door zorgzaam en hulpvaardig te zijn en door middel van lichamelijk contact. Dan is het in coronatijd begrijpelijk dat je geliefde meer contact buitenhuis zoekt om zijn of haar ouders te zien of te helpen bijvoorbeeld. Of nog steeds wil knuffelen. Als jij die liefdestaal niet spreekt en bijvoorbeeld meer waarde hecht aan positieve woorden en attente gebaren, dan heb jij veel minder last van de coronarestricties. Jij zult dan minder de behoefte voelen om naar buiten te gaan en contact te zoeken met mensen buiten je eigen relatie.”

Begrip opbrengen vóórdat je het aankaart

Voordat je je partner überhaupt laat weten dat je het niet eens bent met de manier waarop hij of zij met de coronamaatregelen omgaat, is het volgens Anoek belangrijk dat je je dus eerst afvraagt welke dingen voor je partner belangrijk zijn, wat zijn of haar behoeftes zijn en in welke mate die met jouw behoeftes verschillen. “Probeer te begrijpen dat deze behoeftes de reden kunnen zijn dat je partner nog wél graag veel met vrienden afspreekt. Als je begrip hebt voor de ander, dan kaart je iets op een heel andere manier aan en luister je ook anders. In plaats van dat je zegt: ‘Wat stom dat jij zus of zo doet’, kun je het ook op een vragende manier aankaarten: ‘Hoe werkt dit dan voor jou?’ En: ‘Waarom vind jij het zo belangrijk om nog zoveel vrienden te zien?’ Verplaats je met andere woorden in de ander.”

Ook is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen elkaar begrijpen en het met elkaar eens zijn, meent Anoek. “Ik denk dat je het in dit opzicht echt niet met elkaar eens hoeft te worden, maar dat het wel belangrijk is dat je de moeite doet om de ander te begrijpen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn, maar het is wel belangrijk dat je elkaar begrijpt. Vanuit daar kun je misschien toch nog tot een compromis of oplossing komen.”

Stappenplan om iets aan te kaarten

Bij het aankaarten van het probleem is het vooral belangrijk dat je vanuit jezelf en je gevoelens praat en niet meteen een verwijt maakt. Daar bereik je niks mee. Anoek: “De eerste stap is de boodschap feitelijk brengen, beschrijf de situatie, bijvoorbeeld: ‘Jij wilt met tien vrienden gaan afspreken, terwijl je volgens de coronamaatregelen maar met twee mensen mag afspreken’. Stap twee is uitleggen wat voor effect dat heeft op jou, beschrijf je gevoel: ‘Ik word er een beetje bang van als jij met zo’n grote groep afspreekt’. Stap drie is je behoefte omschrijven. Als jij bijvoorbeeld bang bent, heb je behoefte aan geruststelling en wil je zeker weten dan je niet via je partner besmet raakt. Vraag of je partner je serieus neemt en rekening met je houdt. Stap vier: kom met een verzoek, géén eis. Als je het vriendelijk brengt, is de kans groter dat je partner begripvol reageert en je serieus neemt.”

