Waarom ziekenhuizen patiënten vaker verwijzen naar de sportschool

Beweging is goed voor je, dat weten we. Maar uit recent onderzoek van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven blijkt pas écht hoe belangrijk sporten is. Kankerpatiënten die voor hun operatie geregeld naar de sportschool gingen, herstelden namelijk aanzienlijk vlotter.

Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen erkennen het belang van sport en beweging en geven dan ook vaker bewegingsadviezen aan hun patiënten.

Vaak naar de sportschool

In 2018 deed het Veldhovense ziekenhuis een groot onderzoek onder mensen met darmkanker, om te kijken welke invloed beweging op hun herstel had. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de mensen die voor hun operatie geregeld in de sportschool te vinden waren, minder last van complicaties hadden. Ook kwam hun eetlust kwam sneller terug.

Sneller herstel

Daarnaast bleek dat het herstel van de sportievere patiënten een stuk sneller ging. Het onderzoek liet zien dat deze groep participanten namelijk gemiddeld 4 dagen in het ziekenhuis lagen. De mensen die nauwelijks tot niet sportten, moesten na de operatie gemiddeld 8 dagen in het ziekenhuis blijven.

In actie

Darmchirurg Gerrit Slooter is de initiatiefnemer van dit onderzoek en legt uit: “Tot voor kort werd de patiënt gezien als slachtoffer. Als oma ziek was, zeiden de kinderen: ga maar op de bank liggen, wij zorgen voor je. ” Gerrit vervolgt: “Inmiddels weten we dat de patiënt sneller herstelt als hij voor én na de operatie in actie komt. Een rondje wandelen met de hond is niet genoeg.”

Vooraf trainen voor succes

Mede-initiatiefnemer Goof Schep vult hem aan: “Zelfs in die korte tijd kunnen patiënten hun conditie daadwerkelijk verbeteren. Een patiënt die drie weken in bed ligt, levert vreselijk veel aan conditie en spierkracht in, vergelijkbaar met 30 jaar veroudering. Alle training voorafgaand aan de ingreep is dus meegenomen.”

Bron: Margriet. Beeld: iStock