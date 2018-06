Zó zag Patty Brard er vroeger uit

Patty Brard is al jaren bekend van de Nederlandse televisie en de zangroep LUV’. Maar waar ze nog meer bekend om staat, is haar knappe koppie. De van oorsprong Nederlands-Indonesische schone was (én is) een echte bombshell.

We kunnen het ons bijna niet meer herinneren, maar Patty was vroeger dikwijls in een volledig aangesloten pakje op het podium te vinden. Daar bracht ze samen met Marga Scheide en José Hoebee het hoofd van menig man op hol. Al vormde Patty natuurlijk pas echt dé crush voor de Nederlandse heren.

Huwelijksbootje

Ron Brandsteder sloeg haar als eerste aan de haak. Van 1979 tot 1980 was hij met de televisiepersoonlijkheid getrouwd. De volgende waarmee Patty in het huwelijksbootje stapte, was Carlo Nasi, een Italiaanse muziekproducer. Hij werd de vader van Patty’s dochter Priscilla. In die tijd pronkte ze zelfs op de cover van Playboy. Het derde huwelijk met Rene Muthert was voor Patty helaas geen scheepsrecht, maar sinds september 2014 is ze gelukkig getrouwd met architect Antoine de Vijver.

Maagverkleining

Inmiddels is Patty moeder én oma, woont ze een groot deel van de tijd op Ibiza en is ze nog steeds op televisie te zien. De nieuwste ontwikkeling in haar leven, is haar maagverkleining. Nu de kilo’s eraf vliegen, lijken de jaren dat ook te doen. Patty lijkt steeds meer op haar vroegere zelf. Hieronder kun je zien hoe ze er vroeger uitzag. Ben jij het met ons eens?

Model 😍😍 #pattypower A post shared by Patty Brard Fans (@pattybrardfans) on Aug 17, 2016 at 1:33pm PDT

Een originele afdruk van mijn Playboy cover gescoord, door Paul Huf gesigneerd op de Catawiki veiling! #heelblijmee #playboy #1987 Posted by Patty Brard on Monday, December 5, 2016

Beeld: Brunopress