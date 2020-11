Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige

Schrik jij ’s nachts weleens wakker omdat je je afvraagt of je wel genoeg pensioen hebt opgebouwd? Je bent niet de enige die zich hier druk om maakt. Maar liefst 52% van de Nederlandse beroepsbevolking doet dat.

Dit blijkt uit Wijzer in geldzaken uit de Pensioenmonitor 2020, die verschijnt wegens de Pensioen3daagse.

Wakker liggen omdat je piekert over je pensioen? Dat doet 37% van de Nederlanders weleens. 45% van de Nederlandse beroepsbevolking is bang dat hij of zij niet rondkomt na het met pensioen gaan. Iets meer dan eenderde zit in zijn maag met de inkomstendaling die er na de pensionering weleens zou kunnen zijn.

Spijt

Niet alleen maken we ons zorgen, ook hebben we spijt dat we tot nu toe niet meer pensioen opgebouwd hebben. Ruim eenderde van 55-plussers voelt die spijt. De zorgen die we massaal hebben, brengen wel iets positiefs met zich mee: we hebben hierdoor wel meer pensioenkennis gekregen.

Meer kennis

Nederlanders verdiepen zich vaker in hoeveel ze hebben opgebouwd. 44% van de ondervraagden wist dan ook te vertellen hoeveel inkomen ze na hun pensionering maandelijks krijgen. Dat is een vooruitgang, want 2 jaar geleden kon slechts 38% dat vertellen. Nu weet ook ruim 40% de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen, dat was 2 jaar geleden 29%.

Geld opzij zetten voor je pensioen: wat kun je doen?

Bron: Linda. Beeld: iStock