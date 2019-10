Zoveel pepernoten moet je eten om 1 kilo aan te komen

Pepernoten zijn lekker, maar ook een beetje verraderlijk: voor je het weet heb je in je eentje een heel zakje op.

Kan dat kwaad voor de lijn? Wij zochten het voor je uit.

Want met al dat snoepgoed in deze tijd van het jaar is een kilo aankomen zo gebeurd, toch? Nou, het lijkt mee te vallen. Om 1 kilo aan te komen zou je volgens experts 7.000 calorieën extra moeten eten op 1 dag. Dat is boven op de dagelijks aanbevolen hoeveelheid calorieën voor vrouwen, 2000. Dat is dus een totaal van 9.000 calorieën op 1 dag, en daar moet je toch aardig je best voor doen.

Lekker snaaien

In 10 kruidnoten zitten ongeveer 50 calorieën. Eet je dus op een dag gewoon die 2.000 calorieën en eet je daarnaast een heleboel pepernoten, dan moet je wel 1.400 kruidnoten eten om op 7000 calorieën te komen. En dat komt dan neer op ongeveer 140 zakjes op 1 dag. En of je nu een snoepkont bent of niet, zelfs dit lukt de meest doorgewinterde zoetekauw niet, toch?

En, wat vooral fijn is nu je dit weet… Valt dat ene handje pepernoten ook weer mee. Hmm…

Bron: Runner’s World. Beeld: iStock