Omgaan met verdriet: 7 ideeën voor persoonlijke herdenkingsrituelen

Allerzielen, Dia de los Muertos of Dag van de Doden: op 2 november staan wereldwijd miljoenen mensen stil bij hun verloren geliefden. Persoonlijke herdenkingsrituelen kunnen je door een rouwperiode heen helpen.

Hoe geef je vorm aan pijn en rouw als je iemand bent verloren? Persoonlijke herdenkingsrituelen kunnen helend zijn, meldt Psychologie Magazine. Het blad zette zeven manieren op een rijtje om te herdenken.

Maak een speciaal hoekje in huis waar je een foto, een geliefd voorwerp en een kaars wegzet. Geef de urn een bijzondere plek of begraaf de as en plant er een boom op. Als je de ruimte hebt, kun je een bankje in de tuin neerzetten om daar aan die persoon te denken.

Geef een herdenkingsetentje op de sterfdag

Kleed het aan met herinneringen aan die persoon. Zet bijvoorbeeld zijn of haar lievelingsbloemen weg of maak een favoriet gerecht. Lees op de avond zelf een gedicht voor, deel een herinnering of vraag iedereen iets te delen over die persoon.

Doe iets wat de overledene graag deed

Ga naar een plek waar diegene graag kwam. Speel met z’n allen het gezelschapsspel wat hij of zij graag deed. Ga naar zijn of haar favoriet restaurant of bak een taart zoals je oma altijd deed. Kijk naar de zonsondergang. Of ga iets doen dat de overledene nog graag had willen doen, maar wat er niet van is gekomen.

Bezoek een herdenkingsbijeenkomst

Tijdens corona is het iets lastiger, maar het kan helpen om herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken. Zo merk je dat je niet alleen staat in je verdriet.

Draag iets bij je van de overledene

Je kunt de as laten verwerken in een juweel, een sieraad van de overledene bij je dragen of een voorwerp gebruiken dat hij of zij graag gebruikte.

Houd de herinneringen levendig

Maak een boek met foto’s en herinneringen. Verzamel foto’s en vraag mensen om hun herinnering aan die persoon op te schrijven. Het kan ook helpen om de dierbare die is overleden te benoemen op belangrijke momenten in je leven, zoals een bruiloft.

Noteer sterfdata op de kalender

Laat nabestaanden iets horen op deze dag. Dit zijn de momenten dat familieleden vaak intens terugdenken aan de overledene. Door een kaartje te sturen of iemand op te bellen laat je ze voelen dat je in gedachte bij hen bent.

