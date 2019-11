Dit is waarom vrouwen écht meer piekeren dan mannen

Er wordt vaak gezegd dat vrouwen piekeraars zijn en dat mannen veel minder kopzorgen hebben. Maar is dit eigenlijk wel echt zo, of zijn wij vrouwen gewoon goed in overdrijven? Recent onderzoek toont aan dat het niet tussen onze oren zit. Want vrouwen piekeren écht meer dan mannen.

We kunnen er dus helemaal niks aan doen dat onze hoofden soms op hol slaan.

Advertentie

Verbindingsbrug

Brein-expert Charlotte Labee vertelt aan Wendy Online hoe de vork precies in de steel zit. Ze verklaart dat er wel degelijk een verschil is tussen het mannen- en vrouwenbrein. Beide geslachten hebben namelijk een andere verbindingsbrug, die de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbindt. Vrouwen letten hierdoor meer op details, terwijl mannen meer aan het grote geheel denken.

Actiever

Het is niet zo dat mannen helemaal níet piekeren. Maar recent onderzoek van de universiteit van Leiden toont aan dat vrouwen wel veel meer piekeren; namelijk 50% meer dan de man. Charlotte verklaart: “Uit onderzoeken blijkt dat het vrouwenbrein actiever is dan het mannenbrein. Wat voornamelijk geldt voor de prefrontale cortex, wat ik ook wel de persoonlijke assistent van ons hersensysteem noem.”

Uitgeput

“Deze persoonlijke assistent van het vrouwenbrein kan aan het eind van de dag uitgeput raken”, vervolgt Charlotte. Ook staat de prefrontale cortex in contact met het limbisch systeem, legt ze uit. “Dit is het gedeelte wat onze emoties beïnvloedt en onze impulsen beheerst”, verklaart ze. Aangezien we sneller piekeren als we moe zijn, zorgt deze sneller uitgeputte prefrontale cortex er dus voor dat vrouwen meer kopzorgen hebben dan mannen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: WendyOnline. Beeld: iStock