Last van pijn aan je hoofdhuid? Dit kun je ertegen doen

Iedere vrouw met lang haar die haar lokken wel eens in een strakke staart heeft gedragen, weet wat het is: haarpijn. Toch kan je ook last hebben van haarpijn of van pijn aan je hoofdhuid, zonder dat je je haar vast hebt gedragen.

Dit zijn twee andere reden waarom je pijn aan je hoofdhuid hebt: een teveel aan producten in je haar en een symptoom van migraine.

Een haarstylist vertelt aan Purewow.com dat haarpijn vaak wordt veroorzaakt door het overmatig gebruik van stylingproducten en droogshampoo. Al kun je er ook last van hebben wanneer je je haar juist een tijdje niet hebt gewassen en er een flink hoeveelheid olie bij je haarwortels zitten.



Vaker en beter haarwassen

Hoewel de trend is om je haar minder vaak te wassen, is dat niet voor iedereen slim. Heb je dun haar, gebruik je veel stylingproducten of sport je (bijna) dagelijks? Dan is het verstandiger om je haar wat vaker te gaan wassen als je last hebt van haarpijn of een gevoelige hoofdhuid. Dan bedoelen we niet met droogshampoo, maar met de goede ouwe shampoo en water.

Ook kan het verstandig zijn om wat meer tijd te besteden aan het haarwassen an sich. Laat de shampoo goed inwerken en geef je hoofdhuid een lekkere massage ondertussen. Zo weet je zeker dat je je hoofdhuid ook goed reinigt. Reinig overigens ook regelmatig je haarborstel en kam. Want ook kammen of borstelen kan ervoor zorgen dat je steeds viezigheid terug je haar in smeert.

Overweeg een andere haarstijl

Toegegeven, het is vrij drastisch. Maar als je écht heel veel last hebt van haarpijn dan is het het overwegen om je haarstijl te veranderen, wel waard. Draag je haar zoveel mogelijk los en respecteer de natuurlijke scheiding van je lokken. Je haarzakjes houden er namelijk niet van om in onmogelijke posities geduwd te worden.

Ook als je veel stylingproducten gebruikt, is het slim om na te denken over een andere look. Scheelt je ook nog eens in de portemonnee.

Mocht het nou allemaal niet helpen, vraag dan je kapper om hulp. En als dat ook niet helpt je huisarts. Haarpijn of pijn aan je hoofdhuid kan namelijk ook wijzen op migraine. Wat je daar het beste aan kunt doen, kan je huisarts je het beste vertellen.

