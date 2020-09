Zó voorkom je pijn in je voeten en benen tijdens lange wandelingen

Een lange wandeling in de frisse lucht geeft je extra energie. Vooral als je op een mooie locatie bent, kan een lange wandeling fijn zijn. Deskundigen tippen hoe je het hiken langer vol kunt houden zonder pijn in je voeten en benen.

Vooral als je net begint met hiken, kun je last krijgen van een vermoeid lichaam. Kevin Rosenberg, eigenaar van International Adventure Guides, vertelt tegen Popsugar dat het voor beginners slim is om de kilometers laag te houden. “Begin met een wandeling van minder dan acht kilometer en bouw vanuit daar de afstanden op.” Ook adviseert Rosenberg om niet gelijk hoge hellingen te beklimmen, omdat je zo snel je gewrichten belast.

Fysiotherapeut Leada Malek vertelt dat hellingen en oneffen terreinen meer druk uitoefenen op de gewrichten, omdat het lichaam zich aanpast aan de grond. “Wandelaars doen vaak dingen te veel en te snel”, vertelt Malek. “Het is belangrijk om naar je vaardigheidsniveau te wandelen en vanuit daar voorzichtig vooruitgang te boeken. Anders belast je de spieren en gewrichten.”

Afdaling

Iets anders waar veel mensen zich in vergissen, is de afdaling tijdens het hiken. Alhoewel een hoop mensen denken dat dit het makkelijkste gedeelte is van een wandeling, is dat meestal niet het geval. “Een berg afdalen is eigenlijk moeilijker voor de kniegewrichten dan bergopwaarts gaan”, vertelt Malek. Rosenberg raadt daarom aan om trekkingstokken te gebruiken voor ondersteuning. “Hiermee verminder je de slijtage van de knieën en heupen.”

Goede schoenen

Trekkingstokken zijn overigens niet het enige dat je moet meenemen tijdens een stevige wandeling. “Een halfhoge laars biedt een goede enkelstabilisatie, vooral als je de neiging hebt om je enkels te bewegen of een zware backpack draagt”, legt Rosenberg uit. Kies het liefste voor een licht schoeisel dat goede steun biedt.” Tijdens het aanschaffen van zo’n schoen is het belangrijk dat je het past met een sok die je ook zou dragen tijdens een wandeling.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock