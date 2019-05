Pijn in je onderbuik na de sex? Dít zou het kunnen zijn

Sommige vrouwen voelen na de sex pijn in hun onderbuik. Volgens gynaecologe Felice Gersh is het niet de bedoeling dat je pijn ervaart tijdens het vrijen en kun je dus het beste meteen aan de bel trekken.

Dat vertelt ze tegen Cosmopolitan USA. Gersh is ook oprichtster van de Integrative Medical Group in Irvine en auteur van een boek over hormonen en PCOS.

Emotionele pijn

Pijn hoeft niet alleen lichamelijk te zijn, ook emotionele pijn kan krampen veroorzaken. Gersh: ”Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien, maar de onderliggende oorzaak van seksuele pijn kan een trauma op seksueel gebied zijn.” Wanneer je zoiets hebt meegemaakt, kan het zijn dat je onbewust je bekkenbodemspieren aanspant, wat weer die pijnlijke krampen veroorzaakt.

Lichamelijke pijn

Het is volgens Gersh in elk geval niet de bedoeling dat je pijn hebt. ”Het betekent dat je misschien een bezoekje moet brengen aan de gynaecoloog.” Gynaecoloog Kimberly Langdon van Dr. Felix, een digitale gezondheidsorganisatie, beaamt dit. Volgens haar zijn er een paar onderliggende aandoeningen of ziektes die pijn na de sex kunnen veroorzaken. Dit zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn:

Urineweginfectie

Dit is wanneer een deel van je nieren, urineleiders en blaas geïnfecteerd zijn.

Endometriose

Dit is een chronische ziekte die zich uit in hevige menstruatiepijn. Deze aandoening komt best vaak voor.

Andenomyose

Dit lijkt op endometriose, maar hierbij groeien cellen in de spierlaag van de baarmoeder.

Fibroids in je baarmoeder

Fibroids zijn goedaardige tumors die aan de wand van je baarmoeder kunnen groeien.

Prikkelbaredarmsyndroom

Dit is een aandoening die ervoor zorgt dat de dikke darm wordt aangetast, waardoor je onder andere buikpijn, krampen, een opgeblazen gevoel en gasvorming kunt krijgen.

Eileiderontsteking

Bacteriën kunnen zich vanuit de vagina naar de baarmoeder verspreiden, waardoor je een eileiderontsteking kunt krijgen.

Cysten op je eierstok

Cysten zijn blaasjes gevuld met vocht, die kunnen groeien op je eierstokken. Deze zijn in de meeste gevallen goedaardig en verdwijnen vanzelf.

Bovenstaande aandoeningen en ziektes kunnen dus allemaal invloed hebben op pijn na de sex. Gersh raadt dan ook aan om langs de huisarts of gynaecoloog te gaan wanneer je pijn hebt tijdens of na de sex. Zij kunnen kijken wat de oorzaak is van de pijn.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock