Heb je vaak pijn aan je voeten? Dít kan de oplossing zijn

Heb je snel last van je voeten? En heb je alle voet-, teen- en enkeloefeningen die er zijn al geprobeerd? Dan zou het kunnen dat je klachten aan een hele andere spiergroep liggen.

Je hebt vast weleens gehoord dat een behandeling van het ene lichaamsdeel, klachten aan een ander lichaamsdeel kunnen verhelpen. Alles staat binnen je lichaam nu eenmaal met elkaar in verbinding. Zo ook bij je voeten.

Je verwacht het misschien niet, maar het trainen van je buikspieren kan er voor zorgen dat de pijn aan je voeten vermindert. Personal trainer Juliet Kaska legt uit: “Het trainen van je buikspieren heeft veel bijkomende voordelen. Ons evenwicht en onze coördinatie wordt beter en we ervaren minder pijn aan ons onderlichaam.”

Buikspieren trainen

Hoe dat komt? Als je buikspieren zwakker zijn, dan moeten andere spieren in je lichaam dit corrigeren. In het geval van je buikspieren, komt dit op het onderlichaam aan. Als je geen sterke core hebt, zorgt je onderlichaam voor het evenwicht en dat je dus letterlijk stevig in je schoenen staat.

Overbelasting

“Veel pijntjes en kwalen beginnen in eerste instantie bij grote spiergroepen die niet sterk genoeg zijn. Hierdoor moeten andere spieren meer werk doen, waardoor ze overbelast raken”, aldus Kaska. Een betere balans en houding ontstaan vanuit je middel. Als je houding goed is en je sterk staat, komt er minder balast op je benen en voeten terecht.

Routine

Volgens Kaska kun je je buikspieren eenvoudig trainen door elke dag wat simpele oefeningen te doen. Helaas vermeldt ze hier wel bij dat dit niet iets eenmaligs is. Je kunt niet nu een paar maanden trainen zodat je sterke buikspieren hebt en het daarna laten gaan. Dit is iets dat je moet blijven herhalen. Neem dus een aantal sets buikspieroefeningen op in je weekroutine. Grote kans dat die pijn in je voeten als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Top 3 oefeningen om je buikspieren te trainen van sportvlogger Lot:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Purewow. Beeld: iStock