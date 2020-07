Spierpijn is niet fijn, maar wel een teken dat je goed je best hebt gedaan tijdens het sporten. Toch kan het je flink hinderen in je dag. Daarom de beste tips tegen pijnlijke spieren op een rij, waarmee je de pijn kunt verminderen én zelfs voorkomen.

En dat is dus níet direct smeren met tijgerbalsem of koelen met ijs.

Advertentie

Ontstaan pijnlijke spieren

Allereerst: hoe ontstaan pijnlijke spieren eigenlijk? Er blijken meerdere oorzaken voor zere armspieren, buikspieren of hamstrings te zijn. “Pijnlijke spieren staan bekend als spierpijn met vertraagde aanvang, die kan optreden na fysieke activiteit, een nieuw trainingsprogramma of het veranderen van je trainingsroutine. Ook het verhogen van de intensiteit en duur van je normale training kan een oorzaak zijn”, verklaart personal trainer Tatiana Lampa aan wellnesswebsite Well + Good.