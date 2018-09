Pijnlijke tepels? Dít kan de oorzaak zijn

We weten allemaal dat de tepels op onze borsten gevoelig kunnen zijn. Maar soms doen ze zelfs een beetje pijn. Wat betekent die pijn eigenlijk? En wat kun je ertegen doen?

Dit zijn de grootste boosdoeners:

1. Borstvoeding

Dit antwoord ligt waarschijnlijk voor de hand, maar toch is het geen goed teken als je tepels constant pijn doen. “Let erop dat jij je baby de juiste manier voedt en breng regelmatig een zalfje aan zodat je borsten goed gehydrateerd blijven”, adviseert de Britse borstchirurg Ram Prasad.

2. Waspoeder

Huh, wat? Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar je kunt last krijgen van je tepels als je allergisch bent voor waspoeder. Die allergische reactie kan zomaar uit het niets ontstaan. Misschien gebruikte je niet eens een nieuwe variant. De oplossing? Wisselen van product en kijken of het minder wordt.

3. Wrijven

Waarschijnlijk ziet je nieuwe kanten beha er supermooi uit, maar grote kans dat-ie niet zo lekker zit. Als je beha voor vervelende wrijving zorgt, kan dat ook pijnlijke tepels als gevolg hebben. Overdag kun je dan het beste voor katoenen lingerie kiezen. ’s Avonds in de slaapkamer mag je natuurlijk wel lekker uitpakken, maar dan weet je toch dat-ie binnen no time uitvliegt.

4. Hormonen

Dit antwoord kan natuurlijk niet ontbreken, want alle vrouwelijke kwaaltjes hebben wel met hormonen te maken. Ook als je last hebt van pijnlijke tepels kan dit komen door je hormonen. “Meestal zijn pijnlijke tepels te wijten aan hormonale veranderingen tijdens de menstruatie of zwangerschap”, vertelt Prasad.

5. Borstontsteking

Is het nare gevoel na een paar dagen nog steeds niet weg? Dan zou het goed kunnen dat je last hebt van een infectie, officieel mastitis genoemd. In de meeste gevallen heb je dan ook last van een pijnlijke zwelling en rode, warme huid rond de tepel. Je kunt dan het beste even langs de huisarts gaan.

6. Seks

Tijdens een wilde nacht kan het een en ander gebeuren. Dus het zou goed kunnen dat je in the heat of the moment niet door hebt gehad dat je partner iets te wild met je borsten bezig is geweest. Laat ze gewoon even met rust en probeer je partner een subtiele hint te geven met de vraag of hij er de volgende keer iets liefdevoller mee om wil gaan.

7. Huidaandoening

Volgens Prasad loop je meer risico op gevoelige tepels als je ook last hebt van eczeem, psoriasis of dermatitis.

8. Borstkanker

Raak niet gelijk in paniek, want pijnlijke tepels betekent absoluut niet meteen dat je borstkanker hebt. Maar ga als je twijfelt of last hebt van je borsten voor de zekerheid even langs de dokter.

