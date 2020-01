Waarom is een pinda-allergie de gevaarlijkste allergie die er is?

Mensen met een allergie voor pinda’s weten het maar al te goed: het is geen pretje en kan ontzettend lastig zijn om ermee te leven. Nu blijkt dat het nóg minder rooskleurig is, want een pinda-allergie blijkt ook nog eens de gevaarlijkste der allergieën te zijn.

Een restje ervan binnenkrijgen kan al desastreuse gevolgen hebben.

A nafylactische shock

Wanneer je allergisch bent voor pinda’s kan een minuscuul stukje ervan binnenkrijgen al voldoende zijn voor een heftige reactie. Als dit het geval is kan je in de zogenoemde anafylactische shock raken. Dit houdt in dat je lichaam een zeer ernstige allergische reactie krijgt, doordat het de van nature aanwezige proteïne in de pinda niet kan verwerken.

Histamine

Deze shock klinkt ernstig en dat is het ook. Om de proteïne uit de pinda af te kunnen werken, maakt je lichaam namelijk heel veel histamine aan. En dat maakt dat je lichaam in een shocktoestand verkeert: je bloedvaten zullen al snel verwijden, je bloeddruk daalt en je lichaam zwelt op. Het is zelfs zo erg dat als er geen injectie aanwezig is, het tot de dood kan leiden.

Eiwit

Deze gevolgen gelden voor iedere heftige allergische reactie, maar toch is de reactie op pinda’s het gevaarlijkste. Dit komt omdat slechts 2 milligram eiwit uit een pinda al voldoende kan zijn voor mensen met een pinda-allergie. Ter vergelijking: 1 pinda bevat 200 milligram eiwit.

Pindavrij

Het afgelopen jaar stierven honderden Europeanen aan de gevolgen van een allergische reactie. En daarom worden er steeds meer plekken ‘pindavrij’ gemaakt. Het begon in Amerika, maar ook in Nederland mag je sommige plekken niet langer betreden met je broodje pindakaas. Of er daadwerkelijk ‘pindavrije scholen’ zullen komen zoals in Amerika het geval is, is echter nog niet gegarandeerd.

