Libelle Legt Uit: kun je een pinda-allergie ook op latere leeftijd nog krijgen?

Kun je ineens van de ene op de andere dag niet meer tegen pinda’s, pindakaas of saté? Dan heb je waarschijnlijk een pinda-allergie. Maar waarom ontwikkel je die pas op latere leeftijd?

Een pinda-allergie komt steeds vaker voor. Veel mensen krijgen de allergie al op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd kun je ineens last krijgen van deze allergie. Het kan behoorlijk verwarrend zijn om ineens ziek te worden van iets wat je je leven lang hebt kunnen eten. Maar hoe kan dat dan eigenlijk?

Pinda-allergie

Een pinda-allergie is een vorm van voedselallergie waarbij je afweersysteem reageert op het eten van pinda’s. Je krijgt dan een rood gezicht, jeuk rond of in de mond, tranende ogen en je tong, lippen en keel kunnen gaan zwellen waardoor ademhalen moeilijker wordt. Sommige mensen worden er ook misselijk door, krijgen buikpijn en diarree of kunnen flauwvallen. Het eten van pinda’s terwijl je een allergie hebt, kan dus best gevaarlijk zijn.

Leefomgeving

Je lichaam reageert op bepaalde bacteriën alsof ze een bedreiging voor je lichaam zijn. Doordat het aantal voedselallergieën de afgelopen tijd flink is toegenomen, gaat Cathryn Nagler, wetenschapper en hoogleraar aan de University of Chicago, ervan uit dat voedselallergieën niets met je genen te maken hebben. “Genen veranderen niet zo snel. Het moet dus wel te maken hebben met onze leefomgeving.”

Antibiotica en voedingsvezels

En daarom denkt Nagler dat het met 2 factoren te maken heeft: overmatig gebruik van antibiotica en de afname van voedingsvezels. Ook al slik je geen antibiotica, je krijgt nog steeds veel binnen via voedsel en water. Ook eten we steeds ongezonder en missen we veel vezels. Sommige bacteriën kunnen niet leven zonder vezels. Door de hoeveelheid vezels in onze voeding te verlagen, veranderen we dus ook de bacteriepopulaties in onze lichamen. Als bacteriën verhongeren, wordt de groei van andere juist gestimuleerd en kun dus je dus allergisch voor iets raken.

Stel: er gebeurt iets met je en niemand om je heen weet wie je bent. Dan is het belangrijk dat eerste-hulp-verleners toegang hebben tot jouw medische gegevens. Dit kan via het medische ID op je telefoon. Zo maak je dat aan op je mobiel:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Stichting Voedselallergie, Vice. Beeld: iStock