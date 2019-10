Onderzoek: zó gezond is pittig eten nou echt

Een extra pepertje door de pastasaus, een dot sriracha op je broodje en al-tijd sambal bij: kan het jou niet pittig genoeg zijn? Dan hebben we goed nieuws.

Pittig eten zet niet alleen je mond in vuur en vlam, maar geeft ook de vetverbranding een flinke slinger. En dat niet alleen. Uit onderzoek van de Massey University in Nieuw Zeeland blijkt dat het ook de groei van kankercellen kan remmen. Dat is te danken aan het stofje capsaïcine. Dat vertelt senior hoogleraar David Popovich aan Time magazine.

Nieuwe cellen

Capsaïcine verandert cellen in nieuwe cellen. Dat geldt ook voor gemuteerde cellen. Wetenschappers weten nog niet hoe dit proces precies werkt in het lichaam. De theorie die de boventoon voert is wat onderzoekers ‘apotheosis’ noemen. Het houdt in dat een cel uit zichzelf afsterft – ook de kwalijke cellen – en de aanmaak van nieuwe cellen wordt aangemoedigd.

Vet

Hoe pittiger het eten, hoe meer capsaïcine het bevat. Maar meer is in dit geval niet per se beter. Cruciaal is hoe je het eet. Blenden, snijden en koken zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk van die gezonde stof vrijkomt en je lichaam het beter opneemt. Daarbij kun je pittig eten het best eten in combinatie met vet. Als je het met olie eet, krijg je meer capsaïcine binnen dan wanneer je hete saus in bijvoorbeeld rauwe groente doopt.

Let als je hete saus koopt wel op dat het niet al teveel toegevoegde suikers bevat. Want dat is dan weer een stuk minder gezond.

Eén van onze favoriete pittige gerechten: shakshuka! En zo maak je dat:

Bron: Time. Beeld: iStock