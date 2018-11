Wat je in dit plaatje als éérste ziet zegt veel over de manier waarop jij communiceert

De meesten onder ons houden wel van een zoekplaatje, raadsel of quiz op z’n tijd. Al helemaal als deze een achterliggende gedachte heeft en iets over je persoonlijkheid kan vertellen.

Daarom zijn we benieuwd wat jij in deze optische illusie van yourtango.com ziet. Zoiets kan niet alleen je brein voor de gek houden, maar ook meer over je zeggen dan je denkt. Dus bij deze: wat zie jij als eerste in onderstaande afbeelding?

Mannenbenen

Jij bent een persoon dat heel direct communiceert. Althans, volgens deze optische illusie. Je hebt je woordje altijd klaar en hebt geen moeite om soms ergens iets van te zeggen. Hartstikke goed natuurlijk, maar let wel op dat het persoon tegenover jou een stuk passiever kan zijn. Uit je mening daarom op een vriendelijke manier. Niet iedereen kan doorhebben dat het vaak niet persoonlijk is.

Vrouwenbenen

Zag jij als eerst vrouwenbenen? Grote kans dat jij eerst nadenkt voordat je je mond opendoet. Jezelf goed verwoorden is iets aan jezelf wat je graag zou willen verbeteren. Soms spreek je jezelf daardoor een beetje tegen. Het is natuurlijk goed dat je nadenkt voor je iets zegt, maar probeer toch wel íets te zeggen. Je kunt daarbij ook gerust aangeven dat je er even over na moet denken.

Vrouwen- én mannenbenen

Zag jij bij de eerste oogopslag eigenlijk de vrouwen- en mannenbenen tegelijk? Dat zou betekenen dat jij een echte flapuit bent. Iets zeggen waar je achteraf spijt van hebt komt je vast bekend voor. Positief punt: mensen beschouwen je vaak wel als een grappig persoon. Negatief punt: je komt soms in ongemakkelijke situaties terecht omdat je je mond weer eens voorbij gepraat hebt.

Bron: cosmopolitan.com. Beeld: iStock