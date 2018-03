Zo kort hoef je maar te planken om er profijt van te hebben

Als je je middenrif sterker wil maken, is planken een heel goede oefening. En wat blijkt: je hoeft het echt niet minutenlang vol te houden om resultaat te zien.

Sterker nog: volgens hoogleraar en wervelkolom-specialist Stuart McGill hoef je het maar tien seconden vol te houden om de voordelen ervan te ondervinden. Stuart zegt dat het geen enkele zin heeft om een recordtijd neer te zetten. Het beste is om te planken met een intervaltijd van 10 seconden. Dus 10 seconden planken, 10 seconden rust en dan weer 10 seconden planken. Dat is een stuk effectiever dan een minuut lang achter elkaar in die positie staan.

Verwarrend

De meningen zijn echter wel verdeeld. Personal trainer Benji Tiger raadt aan de plank 30 seconden tot een minuut te doen. Personal trainer Rob Arreaga zegt daarentegen dat je de plank in het meest ideale geval een minuut volhoudt. Nogal verwarrend dus, maar goed om te weten dat je niet je best hoeft te doen om langer dan een minuut te planken. Langer planken dan dat is eigenlijk niet veel meer dan opschepperij.

Houding

Het belangrijkst aan deze oefening is echter je houding. Zodra je je rug niet meer recht kan houden, zet je teveel druk op je gewrichten – met alle gevolgen van dien. Als je merkt dat je in je rug gaat ‘hangen’, kun je er beter mee stoppen.

Bron: The Independent. Beeld: iStock