Dít is waarom we plantaardiger moeten eten

Supermarkten halen meer plantaardige producten in huis en steeds meer mensen zweren bij een vegan bestaan. Maar voor de vegan leken onder ons is plantaardig eten een totaal nieuwe wereld. Tóch is het absoluut het proberen waard.

Lief voor het milieu en je lijf

Onderaan de streep betekent dit dat plantaardige producten over het algemeen een lagere impact hebben op het milieu dan dierlijke producten, waardoor een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon gunstig is voor het milieu. Verschillende onderzoeken tonen bovendien aan dat een plantaardige levensstijl bijdraagt aan de algemene gezondheid. Het Voedingscentrum onderstreept dit en adviseert zelfs om meer plantaardig te gaan eten.

Zo heeft Becel heeft haar assortiment 100% plantaardige margarines uitgebreid, waardoor het nu helemaal geen ingrediënten van dierlijke oorsprong bevat. Zo is het dan voor iedereen duidelijk dat deze plantaardige margarines vegetarisch, vegan, lactosevrij en halal zijn. Ook is de vegan margarine vrij van conserveermiddelen, lactose en kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Becel gelooft in het gegeven “planten zijn de toekomst”, want niet alleen voor jouw lijf en gezondheid heb je er baat bij om plantaardige producten aan je eetpatroon toe te voegen – je bent ook een stuk aardiger voor de natuur.