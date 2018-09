Libelle Legt Uit: is het veilig om te plassen met een tampon in?

Sommige mensen plassen met een tampon in, terwijl anderen hun tampon er bij elke plasbeurt uithalen. Maar wat is nu verstandig om te doen? Gynaecologe Jessica Shepherd geeft het verlossende antwoord.

Het lijkt een beetje overdreven om je tampon bij elke plasbeurt te vervangen, zeker als je een kleine blaas hebt en dus gewoon heel vaak moet plassen. Toch zijn sommige mensen ervan overtuigd dat je dit maar beter wel moet doen.

Goed legen

Volgens gynaecologe Jessica Shepherd kan het echter geen kwaad om je tampon gewoon in te houden. Je tampon gaat immers je vagina in en je urine komt uit je urinebuis. Wel kan het zo zijn dat wanneer je tijdens het plassen je tampon laat zitten, je urinebuis in sommige gevallen niet alles goed leegt, wat op den duur voor complicaties kan zorgen. Maar gelukkig is dit iets wat niet vaak voorkomt.

Wanneer wisselen?

Hoe vaak je je tampon moet verwisselen hangt alleen af van de sterkte van je menstruatie. Je kunt bij het plassen het koordje opzij houden om te voorkomen dat het nat wordt. Als je twijfelt of je je tampon moet wisselen kun je even voorzichtig aan het koordje trekken. Komt de tampon makkelijk los? Dan is hij verzadigd en moet je hem verwisselen. Als dit niet zo is dan kun je hem nog even laten zitten. Wacht in ieder geval nooit langer dan acht uur met het verwisselen van een tampon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’sHealth. Beeld: iStock