Dit kan er met je lichaam gebeuren als je niet plast na sex

Natuurlijk is het fijn om als je sex hebt gehad in de armen van je lief te blijven liggen. Toch is het goed om áltijd te plassen na een vrijpartij en om daar niet te lang mee te wachten.

Sex is leuk. Maar wat niet leuk is, is een urineweginfectie, blaasontsteking en bacteriën die zich ‘daaronder’ ophopen. Natuurlijk is het een beetje ongemakkelijk om de romantiek even on hold te zetten voor een sanitaire stop, maar voor vrouwen is die wel broodnodig.

10 keer vaker

Volgens Everyday Health hebben vrouwen 10 keer vaker kans op een urineweginfectie dan mannen. Uit statistieken blijkt dat 1 op de 5 vrouwen een keer te maken krijgt met de nare symptomen van zo’n infectie. En op die momenten is de intimiteit ver te zoeken.

Andere oorzaken

De grootste oorzaak van een urineweginfectie is sex, maar het is zeker niet de enige. Iedereen kan een dergelijke infectie krijgen, zelfs baby’s. Sommige infecties komen bijvoorbeeld door overmatige suikerconsumptie, diabetes, anticonceptie of billen afvegen in de verkeerde richting.

Niet te lang wachten

Waar de ene expert aangeeft dat je het beste meteen naar de wc kunt gaan, zegt de ander dat je best heel even kunt wachten. Beter wacht je niet te lang, want áls je pijn krijgt bij het plassen en dan elke 5 minuten moet, ben je verder van huis.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock