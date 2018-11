Libelle Legt Uit: kun je beter wel of niet een pleister op een wond plakken?

Scherpe messen, verraderlijke stoepjes: een snij- of schaafwond heb je zo. Maar kun je die dan het best afplakken met een pleister, of is het beter om de wond aan de lucht te laten genezen?

Het blijkt van het soort wond én het soort pleister af te hangen.

Schaafwond

“Van schaafwonden wordt inderdaad gezegd dat je ze het beste aan de lucht kan laten genezen”, vertelt Hans van der Pols, wetenschappelijk medewerker EHBO bij het Oranje Kruis aan de Volkskrant. Een schaafwond bloedt niet zo hard, waardoor je ook niet per se een pleister nodig hebt. Maar er is ook geen bewijs dat het slechter of juist beter geneest als je de wond afplakt.

Ontsteking

Een wond afdekken kan er wel voor zorgen dat deze gaat ontsteken en er gelig pus uitkomt. Dat komt doordat er vuil van buitenaf in de wond is gekomen. Door het pus kan de wond zich hechten aan de pleister of het verband. Als je deze dan gaat vervangen, trek je het wondje weer open.

Om dit te voorkomen, kun je wel speciale pleisters of een wondcompres verkopen. Maar je kunt de wond ook prima in de lucht laten drogen, weet de EHBO-expert. Eén ding moet je volgens hem in ieder geval nooit vergeten, en dat is dat de wond wel altijd goed moet worden schoongemaakt. Doordat je de wond aan de lucht laat drogen, komt er sneller een korstje op de wond. Door een pleister te plakken of een verband om de wond te doen, kan het langer duren voordat het wondvocht is opgedroogd.

Pleister of verband

Er zijn genoeg redenen om een wond toch te bedekken met een pleister of verband. Misschien ziet het wel op een nogal zichtbare plek en bedek je die liever. Ook is het belangrijk om er zoveel mogelijk vuil uit te houden, dus plak die pleister vooral als je bijvoorbeeld gaat tuinieren. En schuurt je kleding tegen de wond aan? Reden genoeg voor een pleister of verbandje. Maar houd de boel dus wel goed schoon.

Bron: de Volkskrant. Beeld: iStock

