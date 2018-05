Je kunt nu pleisters in 6 huidskleuren kopen en zó zien ze eruit

Pleisters waren tot nu toe verkrijgbaar in wit en ‘huidskleur’. Maar eh, huidskleur is een vrij breed begrip. We zijn immers niet allemaal zo blank of juist getint als de kleur van die reguliere pleister.

Daarom zijn er nu pleisters op de markt gebracht die in maar liefst zes verschillende huidtinten verkrijgbaar zijn. Eindelijk ook in Nederland!

Eerste in Nederland

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) komt met die langverwachte pleisters, in samenwerking met een bedrijf dat gespecialiseerd is in wond-, sportzorg-, kraamzorg- en zelfzorgproducten. En daarmee hebben ze een primeur voor ons land te pakken, want tot nu toe waren die gevarieerde pleisters alleen nog in Amerika beschikbaar.

Voor ieder mens een passende pleister

“Iedereen is gelijk, mar niet iedereen is hetzelfde. Daarom is het echt vreemd dat er tot vandaag de dag alleen pleisters in één kleur verkocht werden”, zo verklaart het NASF. “Ieder mens moet een pleister kunnen plakken van zijn of haar keuze.”

Opbrengst naar Afrika

Je kunt de pleistersets in verschillende huidskleuren kopen bij Etos, Trekpleister en DA voor 3,99 euro per pakje van 24 pleisters. Van de opbrengst per pakje gaat minimaal een euro naar kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika, voor het verwezenlijken van een waterput, medicijnen of een dokterspost.

En, welke pleister sluit het best aan bij jou huidskleur?

Bron: NASF. Beeld: iStock

