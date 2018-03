Bewezen: op déze plek in het vliegtuig loop je het minste risico om ziek te worden

Je hoort het zo vaak: mensen die na een vliegtuigreis een griepje of verkoudheid hebben opgelopen. En zo gek is dat ook niet, want je zit met heel veel mensen in een vrij krappe ruimte op elkaar gepropt. Zo besmet je elkaar razendsnel. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het risico op een besmetting een stuk kleiner is, als je op een specifieke plek in het vliegtuig zit.

Je kunt namelijk het beste een stoel aan het raam kiezen, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Florida. Dan is de kans dat een andere zieke passagier jou besmet een stuk kleiner. Er zit een addertje onder het gras: het is dan wel belangrijk dat je de hele vlucht op je plek blijft zitten.

Meer contact

Als je in een vliegtuig aan het gangpad zit, is de kans veel groter dat je in contact komt met – en besmet raakt door – een andere zieke passagier, bijvoorbeeld als die persoon langsloopt om naar het toilet te gaan. Ook kom je meer in contact met het langslopende personeel, dat ook ziek kan zijn.

Zit je aan het raam, dan zit je verder weg van al die wandelende ziekteverspreiders in het gangpad. Maar ga je zelf door het vliegtuig lopen, dan loop je dus zelf langs al die mogelijke ziektekiemen. Blijven zitten dus.

Bewegingsgedrag

De wetenschappers van de universiteit van Florida onderzochten passagiers aan boord van tien vluchten die tussen de 3 en 5 uur duurden. Ze bekeken hun bewegingsgedrag en konden zo vaststellen hoe bepaalde mensen elkaar besmetten. Als er een zieke reiziger aan boord is, dan is de kans op besmetting het grootst voor de mensen die in diezelfde rij zitten, de mensen in de rijen voor én achter hem en de mensen aan de andere kant van het gangpad. Dat klinkt vrij logisch.

Pech

Maar ook andere mensen aan boord kunnen besmet worden door deze zieke reiziger. En uit het onderzoek bleek dus dat het risico op besmetting het kleinst was voor de mensen die naast het raam zaten. Tsja, tenzij je – aan het raam – naast die zieke persoon zit natuurlijk. Dan heb je gewoon pech. Hoe dan ook, wil je de kans op een griepje of verkoudheid zo klein mogelijk houden, zorg dan de volgende keer dat je lekker de hele vlucht naar buiten blijft kijken.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Istock