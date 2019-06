In deze winkel staan nu 'plussize' etalagepoppen en die zien er zó uit

Steeds meer modehuizen gaan voor modellen met een maatje meer. Maar het gekke is dat eigenlijk alle etalagepoppen in winkels superslank zijn.

Daar maakt Nike nu korte metten mee.

Maat 56

In de flagshipstore van het sportmerk staan nu etalagepoppen die je vast niet eerder hebt gezien. Namelijk met een omvang van duidelijk meer dan maat 40. Logisch ook, aangezien ze sinds 2017 collecties hebben die reiken tot en met maat 56. Maar da’s nog niet alles: zo staan er ook etalagepoppen met beenprotheses.

Gehersenspoeld

Er wordt vol lof op gereageerd. “Zo belangrijk om te laten zien dat vrouwen met alle maten fit en gezond kunnen zijn. We zijn compleet gehersenspoeld door te denken dat slank zijn gezond en een maatje meer ongezond is.” Toch missen sommigen één of meer tussenmaten. “Echte mensen zijn er in een breed scala aan vormen en maten.”

Sproeten en striae

Nike is niet de eerste winkel die de etalagepoppen zo realistisch mogelijk maakt. Kledingketen Missguided deed het al in 2016 en dompelden hun etalagepoppen in verschillende huidskleuren. Ze voorzagen de mannequins zelfs van sproeten, striae en de huidaandoening vitiligo.

Om de ‘plussize’ etalagepoppen in levenden lijve te aanschouwen zul je naar Londen af moeten reizen. Laten we hopen dat de winkels in Nederland er een voorbeeld aan nemen en ook snel volgen. Je kunt onder andere hier in ieder geval wel fijne sportkleding met een maatje meer shoppen.

Bron: Refinery29. Beeld: iStock