Deze immens populaire overhemdjurk van Zara is terug

Het is weer die lastige tussen-de-seizoenen tijd van het jaar. Nog veel te vroeg om die dikke wintertrui uit de kast te trekken, maar al te fris om in je zomerjurk te lopen.

Gelukkig helpt Zara je een handje met de nieuwe versie van de immens populaire gestreepte overhemdjurk.

Blauwe variant

Eerder was deze jurk te koop in het rood. Nu komt Zara met een makkelijker draagbare variant in het blauw. Het is een flatterend model dat afkleedt bij de heupen en de taille accentueert. Bovendien zijn streepjes in de lengte optisch fijner voor je figuur dan streepjes in de breedte.

Hit the beach. #summer #beach #sea #croatia #travel #vacation #fashion #poppiesbox #zarastripes #zaradress Een bericht gedeeld door Iris Pejković (@irispejkovic) op 3 Aug 2017 om 11:11 PDT

Streepjescode

Streepjes zijn sowieso helemaal ‘in’ dit seizoen. En deze mooie nazomer-jurk, die je op allerlei manieren kunt dragen, zie je dan ook overal opduiken op Instagram.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock