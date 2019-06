Zó begin je positief en georganiseerd aan je week

Zijn jouw maandagochtenden ook vaak zo zwaar en chaotisch? We herkennen het. Gelukkig kun je door je zondag juist te spenderen, dit voorkomen.

Voortaan beginnen we met frisse moed aan een nieuwe week.

De natuur in

Ga op zondag eens lekker de bossen in, ga picknicken in het park of wandel langs het strand. Onderzoek toont aan dat tijd spenderen in de natuur je gelukkiger en rustiger maakt. Je hoeft overigens niet eens per se te wandelen of fietsen. Op een bankje zitten werkt ook al, als je maar in de natuur bent. Zo creëer je rust in je hoofd en begin je je maandag iets meer zen.

Een opgeruimd huis

Uit onderzoek blijkt dat een schone omgeving je een fijn gevoel van controle geeft. Neem daarom op zondag even kort de tijd om het huis een beetje opgeruimd te hebben, want als je op maandagochtend beneden komt en het aanrecht is een zooitje, word je daar alles behalve gelukkig van. Maak het aanrecht schoon, doe vuile was in de wasmand en gooi prulletjes in de prullenbak en ga dan lekker relaxen.

Doe zondag niks

Voel jij altijd de druk om op zondag nog even met de stofzuiger rond te gaan of alvast je maaltijden voor de komende week voor te bereiden? Niet doen! Uit onderzoek blijkt dat je energieker en avontuurlijk wordt van een dagje niks doen. Wanneer je even helemaal niks aan je hoofd hebt, wordt er in je hoofd ruimte gemaakt voor nieuwe plannen en creatieve ideeën. Daarbij is een werkweek al druk genoeg, dus voel je niet schuldig als je heel de zondag spendeert met een dekentje en Netflix.

Maak een leuke to-do-lijst

Volgens een onderzoek van Psychological Science worden mensen gelukkiger als ze iets leuks op de planning hebben staan. Maak daarom op zondag een to-do-lijstje voor de komende week met alleen maar leuke dingen, zoals een eetdate met je lover, winkelen met een vriendin of die ene interessante lezing waar je heengaat. Laat meetings en andere werkgerelateerde afspraken achterwege!

Ga op tijd naar bed

Hoewel zondagen niet lang genoeg kunnen duren, is het wel verstandig om lekker op tijd je bed in te kruipen. Omdat je in het weekend vaak wat later naar bed gaat, is je biologische klok een beetje in de war. Door op tijd naar bed te gaan en 8 uur slaap te pakken, voel je je op maandagochtend beter en kun

Bron: HLN. Beeld: iStock