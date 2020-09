Barbara Oppelaar is eigenaar van Ervarea, een bureau dat trainingen geeft, adviseert en theater maakt in de ouderenzorg. Oppelaar koppelt mensen aan de praatknop. Op dit apparaat kun je een kort spraakbericht opnemen en afspelen, dat kan mensen met dementie enorm helpen.

Wat houdt de praatknop precies in?

“Het is een knop van 10 bij 10 centimeter waarmee je een boodschap kan inspreken van ongeveer een minuut. Je kunt iets inspreken als je merkt dat iemand bepaalde handelingen moeilijk vindt.

Een voorbeeld: vaak vinden mensen met dementie het lastig om koffie te zetten. Dan hang je zo’n knop bijvoorbeeld op bij het koffiezetapparaat en spreek je in hoe ze het moeten doen. ‘Pak de koffiefilter, doe er een schepje koffie in’. Je kunt onder het doorzichtige dekseltje van de bel bijvoorbeeld een plaatje van een kopje koffie schuiven of een tekstje als ‘klik hier’. De praktijk leert dat mensen dan op zo’n knop drukken.”

Waarom werkt dit?

“Mensen hebben een boven- en onderbrein. Het onderbrein bevat zintuigelijke waarnemingen en zorgt ervoor dat we vooral vanuit onze emotie reageren.. Het bovenbrein is eigenlijk het denkende brein dat de moeilijkere taken uitvoert. Dit heeft ook te maken met je volledige bewustzijn. Iemand met dementie raakt het bovenbrein kwijt waardoor ze vaak spontaan en zonder te overdenken dingen doen. De praatknop doet een beroep op het spontane en impulsieve gedrag uit het emotionele brein waardoor ze er snel op zullen drukken.”

Waarom is dit makkelijk?

“Het helpt bijvoorbeeld om aan mensen met dementie uit te leggen wat ze moeten of kunnen doen. Omdat mensen met dementie regelmatig minder goed tot handelen komen en vergeetachtig zijn, is herhaling vaak nodig..Met de praatknop kunnen mensen zo vaak als ze willen klikken op de knop. Van een mantelzorger hoorde ik dat hij heel blij is met de knop. Hij had veel minder zorg en het hielp zijn vader.”

Kun je een voorbeeld noemen van iemand die dit gebruikt?

“Een meneer had al een aantal jaren dementie en met hulp van zijn zoon en thuiszorg ging het goed. De laatste tijd liep hij steeds vaker over straat zonder jas. De meneer in kwestie wilde toch graag in zijn eigen huis blijven wonen. Voor het grootste deel ging het ook hartstikke goed, we moesten alleen het dwalen zien te verminderen. De praatknop heeft hierbij geholpen.

De zoon van de man had naast de deur de knop opgehangen met de tekst ‘hier drukken’. Als de man naar buiten wilde, drukte hij op de knop. Hij hoorde dan de stem van zijn zoon die zei: ‘Ga maar lekker zitten pa, het is koud buiten’. Dit werkte keer op keer. Hierdoor kon de meneer nog zes maanden langer thuisblijven wonen.”

Hoe kunnen mensen dit aanschaffen?

“Ze zijn te koop bij de dementiewinkel, een webshop met spullen die het leven voor mensen met dementie makkelijker maakt.”

Zie je een toekomst voor de praatknop?

“Absoluut. We zijn op zoek naar autonomie voor mensen met dementie in hun eigen omgeving. Alle middelen die daar aan bijdragen zijn fantastisch. Je bent op je eigen plek natuurlijk het meest gelukkig. Natuurlijk moet je oog blijven houden voor het moment dat het echt niet meer gaat, maar zolang je thuis kan wonen is dat alleen maar erg fijn.”

