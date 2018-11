Deze prachtige en betaalbare bruidscollectie gaat het internet over

Ga je in 2019 trouwen? Zorg er dan voor dat je de datum prikt ná maart. In die maand lanceert de Nederlandse winkelketen C&A namelijk een prachtige bruidscollectie. Ook fijn: de jurken zijn superbetaalbaar en er zijn veel opties.

Van een zwierige jurk van tule tot een supermoderne halterjurk: Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder mocht de dromerige collectie alvast bewonderen in modestad Lissabon voordat de jurken in de winkels liggen. “De collectie was echt een schot in de roos”, vertelt ze. “Vaak wordt er één trouwjurk gelanceerd. Maar C&A pakte het dit keer anders aan en kwam met maar liefst vier betoverende jurken. Voor iedere vrouw iets wils.”

Speciale aandacht voor details

Maar daar stopt het niet. “Naast de prachtige bruidsjurken zijn er ook jumpsuits en een bolero-jack”, aldus Sabrina Shairzay, hoofd van Trend C&A. “De looks zijn gemakkelijk te dragen, en nog steeds spannend en met speciale aandacht voor details, van klassiek tot modern.”

Prijsklasse

Alle vier de jurken zijn wit. Ze zijn afgewerkt met kant, tule of met borduursels. Het verschil zit vooral in de uiteenlopende pasvormen. Er zijn twee klassieke jurken die tot de grond komen, maar ook een kokerjurk en een A-lijnjurk die de taille van de bruid prachtig laat uitkomen. De prijzen van de jurken liggen tussen €29,90 (!) en €179,90.

Afijn, we kunnen er heel veel woorden aan vuil maken, maar je kunt de collectie met eigen ogen bekijken.

Ben je op slag verliefd? De jurken zijn vanaf ongeveer 28 maart 2019 online te koop. De collectie zal deels ook in een aantal winkels te koop zijn, dus wij weten waar de jurkenzoektocht kan beginnen.

Bron & beeld: C&A