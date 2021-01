Prikangst? Déze app helpt je te ontspannen vlak voor de vaccinatie

Ben je bang om geprikt te worden en durf van je je vanwege die prikangst niet te laten vaccineren? Zonde! Maar je hebt geluk, want er bestaat een app die in de wachtkamer alle stress wegneemt.

Naar schatting heeft minstens 35% van alle mensen prikangst. Dit kan ernstige gevolgen hebben, want mensen vermijden hierdoor artsen, de tandarts en dus ook vaccinaties. Uit onderzoek van de universiteit van Tilburg blijkt dat bijna 20% van de mensen die bang is voor naalden geen vaccinatie durft te halen, wat een behoorlijke impact kan hebben op het coronavaccin. Waarom je dit vaccin via een prik krijgt, lees je hier.

Om mensen die prikangst hebben toch over de streep te trekken, ontwikkelde dr. Elizabeth Huis in ’t Veld, onderzoeker van Sanquin en de universiteit van Tilburg, een game-app die je angst voor naalden kan wegnemen. Op basis van warmtebeelden van het gezicht kan zelfs voorkomen dat je flauwvalt door de prik. Het idee is dat mensen de game downloaden en spelen vlak voor de prik, in de wachtkamer, om zo stress weg te nemen en lichamelijke reacties onder controle te houden.

Lichamelijke reactie

“Prikangst is niet alleen vervelend, maar die angst maakt je ook weer gevoeliger voor vervelende lichamelijke paniekreacties”, legt Huis in ’t Veld uit. De nervositeit voor het prikken begint al ruim voordat je geprikt wordt. Dit kan soms al dagen voor de afspraak beginnen. Maar omdat je vaak al angstig, bleek en zweterig de wachtkamer binnenkomt, is het voor zorgmedewerkers moeilijk in te schatten of je daadwerkelijk gaat flauwvallen. “Je kan in een negatieve spiraal van angst en flauwvallen terechtkomen. Het lastige, ook voor het zorgpersoneel, is dat mensen heel slecht in staat zijn om deze negatieve reacties op tijd te signaleren. Onze app kan deze groep mensen helpen.”

Rust en controle

Via de app moet je een hartje inkleuren. Worden de vakjes rood? Dan voel je veel spanning. De bedoeling is dan om het rood te veranderen in blauw. Dit kun je doen door aan leuke dingen te denken. Op die manier probeer je je angst onder controle te krijgen.

Het algoritme houdt tijdens het spelen in de gaten of er signalen van angst of flauwvallen zijn. Dit doet de app op basis van wat het via de selfiecamera meet in je gezicht, zoals bleek worden. Door dit spel vlak vóór het prikken te spelen, word je rustiger bij de prik zelf. Door de verschillende kleuren laat de app weten hoe het met je gaat, nog vóórdat je dat zelf doorhebt. Hierdoor krijg je zelf controle over de negatieve emoties en lichamelijke symptomen.

Je kunt de game-app gratis downloaden via www.ainar.io. Wees niet bang: er komen géén naalden voor in het spel. Het enige wat je hoeft te doen is puzzels oplossen door ze in te kleuren met je vinger.

