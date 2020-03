Goed nieuws voor mensen met prikangst: het kan straks zonder naald

Sommige mensen hebben totaal geen problemen met bloedprikken, terwijl voor anderen de aanblik van een naald al genoeg is om van hun stokje te gaan. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan hebben wij heel goed nieuws voor je. Onderzoekers van de Universiteit Twente werken namelijk aan een techniek waarbij de injectienaald kan worden vervangen door laserstralen.

De techniek is niet alleen fijn voor mensen met prikangst: het is ook nog eens beter voor het milieu. Naalden worden namelijk niet hergebruikt. “Daardoor gebruiken we wereldwijd dagelijks zo’n twaalf miljoen naalden,” zo vertelt universitair docent David Fernandez Rivas van de Universiteit Twente.

De nieuwe techniek zou het gebruik van naalden echter sterk kunnen terugdringen. Fernandez Rivas legt uit hoe de laserstralen precies werken: “De laserstraal verhit een vloeistof. Die vloeistof kookt, zet uit en lanceert het medicijn als een soort raket. Dat spuit naar buiten met hoge snelheid en penetreert vervolgens de bovenste laag van de huid. Je voelt daar niks van, nog minder dan als een mug je steekt.”

Paniekaanval

Dat de nieuwe techniek voor veel mensen een uitkomst zal zijn, weet Henk Schenk van de prikangstpoli in het Meander MC in Amersfoort als geen ander. “Niemand vindt injecties leuk. Een op de tien mensen durft niet te kijken op het moment van prikken. Een op de 100 ziet er enorm tegenop en slaapt er niet goed van, en een op de 1.000 mensen blokkeert compleet en krijgt een paniekaanval,” aldus Schenk.

Prikangstpoli

Op de prikangstpoli begeleidt Schenk deze mensen zodat ze toch een vaccinatie kunnen halen. “Ik heb eerst gesprekken met ze, doe ontspanningsoefeningen en werk met lachgas om beter te ontspannen. Kortom: ik neem er de tijd voor, zodat mensen het na 2 consults toestaan om een injectie te krijgen. Veel mensen geven aan dat de angst minder wordt, hoe vaker ze komen,” zo vertelt hij.

Nadelen

Hoewel de laser zeker een goede oplossing zou zijn voor mensen met prikangst, ziet hij ook een paar haken en ogen. “Het lijkt me dat bloedafname niet vervangen kan worden met een laser. Bovendien is niet elke patiënt bang voor de naald, maar ook voor het feit dat er een vreemde vloeistof in hun lichaam komt.”

Nog even geduld

De nieuwe techniek wordt echter op dit moment nog getest. “We hebben een kleine laser ontwikkeld. Momenteel testen we hoe we de goede hoeveelheid vloeistof in de juiste huiddiepte kunnen injecteren,” aldus Fernandez Rivas. Mensen die wel heil zien in de nieuwe techniek, moeten nog wel even geduld hebben. Vanwege de proefrondes en strenge regelgeving kan het volgens de onderzoeker nog wel 15 jaar duren voordat vaccinaties in Nederland met een laserstraal gezet kunnen worden.

