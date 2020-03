Dit is volgens voedingsdeskundigen de beste tip tegen prikkelbare darmen

Heb je vaak last van je darmen na het eten en heb je alles al geprobeerd om je beter te voelen? Als nog steeds niks werkt, kun je je voordeel doen met déze tip van voedingsdeskundigen. Volgens hen is er namelijk één specifiek ding dat helpt.

We hebben het niet over medicatie, maar over een gemakkelijk toe te passen verandering in je levensstijl.

Wat zijn prikkelbare darmen?

Prikkelbare darmen komen erg veel voor. Wat het precies inhoudt? Bij het prikkelbare darmsyndroom (PDS) heb je regelmatig buikpijn, last van een opgeblazen buik en problemen met je ontlasting. Meer bewegen en proberen minder stress te hebben zou helpen, meldt Thuisarts.