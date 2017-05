Fruitig en slechts 10 kcal: dit drankje wil je proeven

Met een lekker fruitig drankje kom je alvast helemaal in de zomerse sferen. Ons klinkt 0% suiker toegevoegd én 75% fruit dan ook als muziek in de oren. De receptuur van Karvan Cévitam 0% suiker toegevoegd is verbeterd en wij mochten drie smaken testen!

Libelle samen met Karvan Cévitam

Heb jij ook standaard een fles siroop in de koelkast staan? Ideaal om snel een lekker drankje op tafel te toveren én zowel kinderen als volwassenen worden er blij van. Het bekende siroopmerk Karvan Cévitam verbeterde onlangs de receptuur van de siroop Karvan Cévitam 0% suiker toegevoegd. De slogan ‘nu véééél lekkerder!’ belooft al veel goeds. Dat de siropen altijd 75% fruit bevatten maakt ons helemaal nieuwsgierig. Snel mengen en uitproberen dus!

Onze favoriet

Wij testte drie verschillende varianten; Aardbei/Framboos, Bosvruchten en Citrusmix. Met minder dan 10 calorieën per glas (200ml) proberen we met een gerust hart alle drie de smaken uit. Een favoriet is lastig kiezen… Maar de Aardbei/Framboos staat met de heerlijk zoete en fruitige smaak uiteindelijk toch op nummer één. Fijn dat er geen suiker is toegevoegd, zodat we er onbezorgd van kunnen genieten. Ook de Citrusmix gaan we zeker vaker schenken, want vooral op warme dagen moet deze frisse variant extra goed smaken!

Tip!

Wij mengen siroop ook graag met bruiswater, voor een extra sparkling smaak. Je glas tover je binnen no time om tot een feestje, met een mooi rietje en stukje fruit op de rand. Ideaal voor een gezellige middag met vriendinnen of om het partijtje van je zoon of dochter extra feestelijk te maken!

Nieuwsgierig geworden? Probeer de smaken dan snel zelf uit! Karvan Cévitam 0% suiker toegevoegd ligt nu in de winkel.