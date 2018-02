Dit product zou dé oplossing zijn tegen slapeloze nachten

Sommige mensen vallen in slaap zodra ze het kussen raken, terwijl anderen uren naar het plafond liggen te staren. Behoor jij tot de laatste groep? Dan is er goed nieuws! Er zou namelijk een spray bestaan die ervoor zorgt dat je binnen no-time in dromenland bent.

Het internet staat vol met lyrische reviews over de ‘Deep Sleep Pillow Spray’: een middeltje met kalmerende oliën dat je volgens gebruikers binnen enkele seconden in dromenland brengt. Hoewel het product aan de prijzige kant is (22 euro) zijn er al meer dan twee miljoenen exemplaren van verkocht.

Onderzoek

De spray bevat oliën zoals lavendel, vetiver en wilde kamille die helpen je lichaam en geest te kalmeren. En mocht je nog twijfelen over de werking van het middel: uit een recente studie onder 217 mensen met insomnia bleek dat maar liefst 83 procent van de mensen beter sliep na het gebruik van de spray. Dat onderzoek is vast uitgevoerd door het bedrijf zelf, maar hey, voor de nachtbrakers is het best het proberen waard, toch?

Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock