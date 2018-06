Deze producten kun je beter niet op een lege maag eten of drinken

Iedereen weet ondertussen wel dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Maar dit betekent niet dat je alles op een lege maag kunt eten. Met deze producten moet je volgens voedingsdeskundige Astrid Postma-Smeets een beetje oppassen.

De volgende producten gaan met name over het ontbijt, maar ook als je de rest van de dag niet veel hebt gegeten kun je de volgende voedingsmiddelen beter overslaan:

Koffie

De meeste mensen beginnen de dag met een kopje koffie. Maar als je vaak last hebt van je maag, kan dit de klachten verergeren. Pas daar dus mee op. “Heb je nooit maagklachten, dan kun je rustig een kopje koffie nemen om de dag mee te beginnen”, legt Astrid van het Voedingscentrum uit.

Gebakjes

Waarschijnlijk staan gebakjes niet standaard op het menu qua ontbijt, maar op vakantie of op een verjaardag kan het wel eens voorkomen dat je van start gaat met wat lekkernijen. Ook dit is niet verstandig. “Een ontbijt dat bestaat uit gebak levert vooral veel suiker, vet en calorieën op en maar weinig nuttige voedingsstoffen.” Juist bij het ontbijt is het belangrijk dat je voedingsmiddelen nuttigt die wel vitamines en mineralen bevatten. “Je kunt de taartjes dus beter voor later op de dag bewaren.”

Sinaasappelsap

Versgeperste sinaasappelsap zit boordevol vitamines, maar tocht zitten er ook nadelen aan dit drankje. “Sinaasappelsap blijft niet erg lang in de maag waardoor je snel weer hongerig wordt”, legt Astrid uit. “Je kunt er beter voor kiezen om een hele sinaasappel te eten.” Of je combineert het sapje met een volkoren boterham of broodje.

Alcohol

En uiteraard, alcohol drinken op lege maag is óók geen succes. We snappen dat je er de dag niet snel mee begint, maar zonder goede bodem na een werkdag is dus ook geen goed idee. “Het zorgt ervoor dat je sneller dronken wordt, omdat er weinig voedsel in je maag zit dat de opname van alcohol iets kan vertragen. Oppassen dus met dat champagne-ontbijtje.”

Voedingsexpert Astrid deelt tot slot ook nog haar beste ontbijttip: “Neem de tijd om rustig van je ontbijtje te genieten. Waarom? Als je in een hoog tempo je ontbijt naar binnen werkt, proef je amper wat je aan het eten bent. Heb je écht moeite om ’s ochtends vroeg te eten, neem dan je ontbijt mee naar het werk. Plan daar wel even een rustig momentje om je ontbijt op te eten.”

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Wil je gezond ontbijten? In de video hieronder legt Sanne Vogel uit hoe je een gezonde, groene smoothie voor ontbijt maakt:



Beeld: iStock