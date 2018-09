Deze 7 producten kunnen je 's nachts wakker houden

Ook al ben je hartstikke moe, je hebt van die dagen dat je maar niet in slaap kunt vallen. Dat zou best kunnen komen doordat je die avond een van deze zeven producten op hebt.

En nee, we bedoelen niet dat kopje koffie. Dat weten we natuurlijk allemaal allang. Er zijn ook andere voedingsmiddelen die slecht effect hebben op je slaapkwaliteit.

1. Chocolade

Net als in koffie en in sommige frisdranken zit er ook cafeïne in chocolade. Zelfs in producten waar een chocoladesmaak aan zit, zoals ontbijtgranen of ijsjes. Deze voedingsmiddelen kunnen er dus voor zorgen dat je ’s nachts minder goed slaapt of zelfs meerdere keren wakker wordt. Probeer chocolade dus zoveel mogelijk te vermijden rond bedtijd.

2. Te veel of te weinig water

Naar bed gaan met een te volle blaas is natuurlijk niet slim. In no-time word je weer wakker omdat je naar het toilet moet. Maar hou er ook rekening mee dat te weinig water drinken juist weer negatief effect kan hebben op je slaap. Als je luchtwegen droog zijn, is de kans groter dat je gaat snurken. Dat zou voor jou, maar vooral ook voor je partner in bed vervelend. Bovendien kun je kramp krijgen van te weinig vloeistof in je lichaam. Drink daarom overdag genoeg, maar beperk dit in de uren voordat je gaat slapen tot maximaal één glas.

3. Suiker

Suiker geeft je energie en dat wil je ’s nachts juist niet hebben. Daarom kun je het beste zo min mogelijk producten consumeren die suikerrijk zijn, zoals snoep en frisdrank. Zet juist meer koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten op het menu.

4. Te weinig magnesium

Magnesium is een mineraal dat onder andere nodig is voor de vorming van je botten en spieren. Daarnaast heeft het ook positief effect op je nachtrust. Door overdag veel zalm, peulvruchten, spinazie en andere bladgroenten te eten, houd je je magnesiumgehalte op peil en kun ’s nachts heerlijk slapen. Bovendien zijn deze producten ook nog eens hartstikke gezond voor je.

5. Pikant eten

Het is al jaren bekend dat pittig voedsel erg slecht is voor je slaapkwaliteit. Je valt er minder goed door in slaap als je pikant eten ’s avonds op hebt. Daarnaast slaap je slecht en word je om de zoveel minuten weer wakker. Volgens onderzoekers komt dit doordat je lichaamstemperatuur dan omhoog gaat, waardoor je meer wakker wordt ’s nachts. Heb je die nachtrust echt hard nodig, laat die pikante schotel dan maar beter staan.

6. Alcohol

Het wordt misschien wel een slaapmutsje genoemd, maar echt positief voor je nachtrust is alcohol niet. Zo moet je vaker naar het toilet, waardoor je meerdere keren per nacht wakker wordt. Als je gedronken hebt, val je misschien wel makkelijker in slaap, maar de tweede helft van de nacht slaap je juist heel slecht. Als je doordeweeks graag een glaasje drinkt, kun je dit het beste voor het avondeten al doen.

7. Te weinig vitamine D

Vitamine D krijg je binnen dankzij zonnestralen. Genoeg vitamine D binnenkrijgen is lastig als het buiten slecht weer is of wanneer je de hele dag binnen op het kantoor zit. De kans is dan groot dat je die nacht woelend in bed lig. Te weinig vitamine D kan namelijk je nachtrust verstoren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die kampen met een slaapstoornis, sneller, langer én beter slapen als ze supplementen met vitamine D innemen. Er zijn ook producten die deze vitamine bevatten. Melk, kaas, eierdooiers, vette vis zitten allemaal boordevol vitamine D.

