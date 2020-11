Productiever worden? Drink je koffie dan op dít tijdstip

Veel mensen houden van een goede kop koffie in de ochtend. Dat geeft je een lekker opkikkertje en maakt productiever. Maar op welk tijdstip kun je koffie nou het best drinken?

Productiever na koffie

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers geeft aan productiever te zijn na het drinken van een goede kop koffie. Zit het tussen de oren? Of hebben ze toch echt die cafeïne-kick nodig? Menig Nederlander gelooft niet in een productieve werkdag zonder een goede kop koffie. Nou ben je ook echt alerter door het drinken van kofffie. Dit komt door de hoeveelheid cafeïne. Je krijgt er meer energie van en kunt je beter concentreren. Het schijnt zelfs dat de geur van koffie alleen al inspirerend werkt.

Beste tijdstip

Voor de meesten is koffie een gewoonte, ze staan er mee op en gaan er mee naar bed. In koffie zit veel cafeïne, dus het beste tijdstip om een kop koffie te drinken is wanneer je het gevoel hebt dat je die boost het hardst nodig hebt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit waarschijnlijk tussen 10:00 en 11:30 uur en tussen 14:00 en 17:00 uur is. Dit zijn namelijk de tijden waarop ons cortisolniveau daalt. Coritsol verhoogt de suikers in je bloedbaan en geeft je energie. Maar het belangrijkste is toch wel dat je geniet van je kopje koffie. Drink het daarom vooral op het moment dat je er zin in hebt.

Hoeveel kopjes koffie mag je drinken op een dag? Bekijk het hier:

Bron: Workjuice. Beeld: iStock.