Zó lang moet je in de natuur doorbrengen om er profijt te hebben

Het is veelgehoord advies als je even niet zo in je hum bent: ga het bos in of maak een lange strandwandeling. Wetenschappers ontdekten dat je humeur daar écht van opknapt en dat je echt geen uren met bomen hoeft te knuffelen om het effect te merken.

Je hoeft je namelijk maar vijf minuten te omringen met natuur om je stemming op te vijzelen. Wetenschappers van de Canadese universiteit van Regina lieten een groep studenten in de herfst- en wintermaanden vijf minuten buiten op een bankje zitten (tenzij het slagregende of sneeuwstormde – coulant). Die studenten voelden zich na vijf minuten buiten al een stuk beter dan de groep studenten die binnen bleef.

Kou trotseren

Heb je geen bos, hei of strand in de buurt waar je even een paar minuten naartoe kan vluchten? Geen nood: onderstaande foto is namelijk de plek waar de studenten iedere dag vijf minuten zaten. Er staan wat bomen en er ligt gras, maar verder ziet er niet bepaald uit als de outback. Reden te meer om toch de kou te trotseren wanneer je bloedjechagrijnig bent of een pesthumeur voelt aankomen. Al is het maar voor een paar minuten.

Bron: The Cut. Beeld: iStock