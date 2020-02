Psoriasis op je hoofdhuid? Dit kun je ertegen doen

Een jeukende hoofdhuid kan veel verschillende oorzaken hebben. Er wordt snel gedacht aan een droge hoofdhuid of roos, maar het kan ook zijn dat je last hebt van psoriasis.

Dermatoloog Shani Francis vertelt tegen Well and Good dat veel mensen die last hebben van psoriasis op hun hoofdhuid, denken dat ze roos hebben. Psoriasis is een chronische huidaandoening waarbij er op de huid rode plekken met witte schilfers ontstaan die pijn doen of jeuken. Dit komt doordat de vernieuwing van huidcellen sneller gaat dan bij anderen. Dit kan overal op het lichaam voorkomen, maar bij de hoofdhuid zitten de plekken meestal op de achter kant van het hoofd en achter de oren.

Invloed haargroei

Dit heeft overigens geen invloed op de haargroei. Je kunt wel je haar breken door al het wrijven en krabben en in uitzonderlijke gevallen ontsteekt de haarwortel. “Als je veel psoriasis hebt, is het voor je haar moeilijk om voeding te krijgen van je hoofdhuid”, vertelt dermatoloog Francis.

Behandelen van psoriasis

Hoe kom je er van af? Ga allereerst altijd langs een huisarts om te checken of je écht psoriasis hebt. Wil je daarna je psoriasis op een natuurlijke manier aanpakken? Behandel dan eerst je haar met een natuurlijke olie, zoals amandel of jojoba. Hierdoor week je de schilfers van de huid los. Spoel de olie vervolgens uit met een shampoo die exfoliant salicylzuur bevat. Dit gaat ontstekingen tegen. Zorg ook dat je zo min mogelijk stress ervaart. Stress verergert de aandoening of zorgt voor een terugval.

Bron: Wellandgood. Beeld: iStock