Dit betekenen je 11 engste nachtmerries

Eens in de zoveel tijd (en als je pech hebt nog meer) zit je middenin de nacht met een bonzend hart en bezwete rug rechtop in je bed. Een nachtmerrie. Dit is wat die engste dromen te betekenen hebben.

Waar ze vandaan komen is een ander verhaal, en feit blijkt dat nachtmerries zelfs nut hebben. Maar wakker worden na een helse nacht en met bloeddoorlopen ogen naast je bed staan, blijft bepaald geen feestje. Na dit lijstje weet je in ieder geval wat die nachtmerries te betekenen hebben. Dit zijn de 11 engste en bekendste.

(Oh en als bonus een twaalfde, die vooral een nachtmerrie is als je wakker wordt.)

1. Clowns



Clowns zijn doodeng, dankzij IT van Stephen King en die gruwelijke film. Ook in je dromen kunnen die figuren met hun achterlijke schoenen de boel stevig vergallen. De reden dat je er in dromenland zo’n ongemakkelijk gevoel van krijgt is, volgens dromen-encyclopedie Dream Moods, “omdat de clown symbool staat voor een persoon waarvan je vermoedt dat hij je kwaad wil doen. Iemand doet zich anders voor en verschuilt zich achter een masker.” Lees: achter afschuwelijk schmink en een rode pruik.

2. Slangen of haaien



In ons kikkerlandje hebben we het geluk dat oppassen voor slangen of haaien niet tot onze dagelijkse kost behoort. Maar ’s nachts… Als je droomt over een slang in het gras, of over een haai op de bodem terwijl jij spartelend aan de oppervlakte ligt, kan het zijn “dat je verborgen angsten en zorgen hebt,” aldus Dream Moods. In je droom vertel je je zelf wakker te worden. Niet letterlijk, al is dat ook fijn als je middenin een nachtmerrie zit vol haaien of slangen, maar in je dagelijkse leven. Je moet meer aandacht besteden aan wat het is waar je je rot door voelt.

3. Vallen



Dromen dat je (blijft) vallen kan erop duiden dat je jezelf ziet falen of tekort voelt doen. Heb je het zwaar op je werk? Denk je dat je niet goed genoeg presteert op school of in een andere omgeving? Zelfs tekortschieten in vriendschap of andere relaties kan ertoe leiden dat je elke nacht over het randje van de flat kukelt.

4. Doden zien



Nee, deze nachtmerrie heeft niets te maken met mensen die je zijn ontvallen. Als je dode mensen ziet in een nachtmerrie kan het zijn dat je met de verkeerde mensen omgaat. Is je goede vriendin een zombie? Doolt ze door het dodenrijk? Dan wil je onderbewustzijn je voor haar waarschuwen.

5. Uitvallende tanden



Als je droomt over rottende of uitvallende tanden maak je je mogelijk zorgen om een verandering in je leven. Misschien ga je een andere levensfase in en ben je niet zo zeker over de uitkomst. Of je krijgt een nieuwe baan, maar bent bang dat je het zult verpesten. Kijk op welk gebied er veranderingen (gaan) plaatsvinden en je hebt waarschijnlijk de oorzaak van de nachtmerrie.

6. Sterven



Het voelt verschrikkelijk, maar eigenlijk is het juist positief als je een nachtmerrie hebt waarin je sterft. De dood symboliseert namelijk een nieuw begin, je bent klaar om iets af te ronden en toe om het verleden achter je te laten. Tijd voor verandering.

7. Naakt zijn



Er zijn net als bij de andere dromen meerdere verklaring voor de ‘ik sta naakt voor een complete groep mensen’-nachtmerrie. Volgens de Dream Dictionary symboliseert het schaamte of schuldgevoel en is het slim om te kijken hoe je met jezelf in het reine kunt komen. Tijd om je moeder te bellen.

8. Achtervolgd worden



Oh de horror van eindeloos achterna gezeten te worden. Deze nachtmerrie is vrij gebruikelijk als je last hebt van onrust en angstig bent. Ze wijzen je op waar je voor wegrent in je ‘wakkere leven’. Volgens Dream Moods kan dat een deadline zijn die je bang bent niet te halen, maar ook een persoon die je niet vertrouwt.

9. In een trein of auto zitten waar je niet uit kunt



Nog een droom die gerelateerd is aan onrust en angst. Je hebt het gevoel dat je de controle over een situatie verliest in je gewone leven. Maakt je vriend het uit, terwijl jij wel nog met elkaar verder wil? Heb je een enorme trits aan klussen die maar niet afkomt? Eindelijk die to do list afwerken, wie weet kun je dan volgende keer ’s nachts wél de rem indrukken.

10. Pijn hebben



Hoewel pijn hebben, vervelend en eng is – óók in je dromen, kan het juist zeggen dat je aan het helen bent. Volgens Dream Prophesy is wie van pijn droomt “fysiek of emotioneel beschadigd geraakt, en nu eindelijk begonnen met herstellen.” Overigens kan het ook een signaal zijn dat je te lang in dezelfde houding ligt en het tijd is om te draaien. Tja.

11. Verlamd zijn



Een van de engste uit het rijtje. Symbolisch gezien zou een verlammingsdroom kunnen betekenen dat je je in sommige aspecten van je leven of omstandigheden vast voelt zitten of hulpeloos bent. Er is een sprake van een situatie die je niet kunt veranderen. Net als alle nachtmerries, is ook deze multi-interpretabel. Het zou ook kunnen zijn dat je je emotioneel verlamd voelt en dus moeite hebt om jezelf uit te drukken.

12. Sex met je vader of moeder



Als je een beetje pech hebt voelt dit pas als een nachtmerrie bij het wakker worden. Reken maar dat je deze droom niet snel kwijt raakt. Bij de uitleg van deze, nou ja, toch wel nachtmerrie, is het belangrijk dat je weet welke rol je vader (of moeder, of ander familielid..) in je leven vervult. Voor welk deel van jou staat hij of zij symbool? Als je vader bijvoorbeeld een joviale, grappige man is, zou het kunnen dat je wat meer van zijn charme zou willen. Is hij duidelijk en opgeruimd, dan heb je misschien behoefte aan meer controle in je leven. Een sexdroom staat ook voor bewondering, de persoon met wie je het bed deelt kun je adoreren – al is het maar om bepaalde eigenschappen. Tot slot is een laatste mogelijke verklaring dat je een slechte band met elkaar hebt, die je wilt herstellen.

