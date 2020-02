Vind je het moeilijk om een compliment te ontvangen? Zó pak je dat goed aan

Op 1 maart is het Nationale Complimentendag. Dé dag om iemand die je dierbaar is in het zonnetje te zetten. Krijg jij ook een compliment? Zo kun je daar het beste op reageren.

Complimenten kunnen ontvangen is namelijk ook een kunst. Mensen worden er uit bescheidenheid ongemakkelijk van, en kunnen heel bot reageren. Zegt de een: “Mooie trui heb jij aan!” Zegt de ander: “O, dat was een koopje, hoor!” Frank van Marwijk, eigenaar van een trainings- en adviesbureau: “Zo’n reactie diskwalificeert het compliment. Daarmee zeg je eigenlijk: ‘Jij hebt niet zo veel verstand van mooie truien’.” Gewoon dankjewel zeggen is volgens hem voldoende.

Wie echt een complimentendeskundige wil worden, verdiept zich niet alleen in wat hij voor aardigs kan zeggen, maar ook hoe en wanneer. Want hoe complimenten worden ontvangen, verschilt nogal van mens tot mens. Henk Jan Kamsteeg onderscheidt in het boek De kracht van het compliment verschillende ‘complimententalen’. Kamsteeg: “Bij een perfectionist is het niet voldoende om te zeggen: ‘Dat heb je fantastisch gedaan!’ Je moet specificeren wat precies goed was, anders ziet hij het als een loze opmerking.” Een schouderklop als blijk van waardering? “Er zijn mensen die denken: blijf van me af!”