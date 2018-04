Dit is het moment waarop je het gelukkigst bent in je huwelijk

Het lijkt nogal voor de hand liggend: net getrouwd, nog dolverliefd, dan zul je wel het gelukkigst met elkaar zijn, toch? Nope, er is een ander moment in het huwelijk waarop de meeste stellen veel tevredener zijn.

Het is even doorzetten wel, want als je de 7-year-itch eenmaal achter je hebt gelaten, dan nog ben je er niet, toont nieuw onderzoek aan. Wie er namelijk maar liefst twintig huwelijksjaren op heeft zitten, voelt zich het gelukkigst, concluderen deze researchers in Social Networks and the Life Course.

Niet te snel opgeven loont dus. De wetenschappers van de Pennsylvania State University zagen dat de langetermijnrelaties waarin veel tijd samen werd doorgebracht bij gezamenlijke activiteiten, stabieler waren dan geliefden die nog in hun wittebroodsweken zaten.

In het onderzoek naar meer dan tweeduizend getrouwde stellen werd de huwelijkse tevredenheid gedurende diverse fases bekeken. De gemiddelde leeftijd van de deelnemde vrouwen was 35 en van de mannen 37.

Waardering

“Hoewel scheidingen veel voorkomen, is ongeveer de helft van de huwelijken voor een leven lang en zijn de meeste daarvan vrolijk, gelukkig en met veel interactie,” vertelt een van de onderzoekers bij The Independent.

Hij denkt dat koppels na zoveel jaar samen een ‘diepere waardering’ voor elkaar krijgen, wat weer leidt tot meer huwelijkse tevredenheid en het meer kunnen genieten van elkaars gezelschap.

De gangbare gedachte dat getrouwde stellen hoe langer het huwelijk duurt, zich dus meer aan elkaar gaan ergeren is onzin, meent onderzoeker Harry Benson. “Het is een deprimerend en misleidend stereotype dat in populaire films en televisieseries constant herhaald wordt, maar niet klopt,” zegt hij in The Times, “Tot nu toe dachten onderzoekers over het algemeen dat huwelijken allemaal goed beginnen, maar daarna in verval raken. Alleen is dat dus een mythe.”

Hoera! Je hebt het beste wellicht nog in het vooruitzicht.

Bron: The Independent. Beeld: Brunopress.