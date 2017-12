Alle stellen maken ruzie. Er is niet aan te ontkomen binnen een relatie. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat je een ruzie wél veel sneller af kunt kappen met één simpele gedachte (zodat er niet iemand op de bank hoeft te slapen!).

Uit een artikel op Social Psychological and Personality Science blijkt dat je middenin die ruzie even afstand moet nemen en je moet afvragen of dit over 20 jaar nog belangrijk is. Dan is er een aanzienlijke kans dat jullie er sneller uitkomen en het achter je kunnen laten. Klinkt als volkswijsheid, maar nu is er ook een wetenschappelijke onderbouwing voor.

Toekomst

Bij het experiment verdeelden onderzoekers meer dan 300 deelnemers in 2 groepen. De ene groep werd gevraagd om zich tijdens een ruzie vooral op de toekomst te focussen, de andere groep moest juist aan het heden en de ruzie denken.

Wat bleek? De mensen uit de ‘toekomstgroep’ gaven minder vaak hun partners de schuld voor het probleem, leerden van hun fouten, hadden meer inzicht in wat er gebeurde en waren veel meer vergevingsgezind na afloop.

Problemen

Maar waarom..? Onderzoeker Alex Huynh vertelt bij Womens Health dat afstand nemen en je bedenken hoe belangrijk deze ruzie later in je leven is, vaak verandert hoe we over het probleem denken: “Als je door je woede wordt overgenomen kun je aan niets anders denken. Die emoties gooien alleen maar olie op het vuur en hebben tot gevolg dat we keuzes maken en dingen zeggen die niet goed zijn voor onze relatie.”

Perspectief

Als je daarentegen de toekomst in gedachten houdt bij een discussie, dan is het makkelijker om de ruzie in perspectief te plaatsen. Zoals Huynh zegt: “Uiteindelijk stelt dit vooruitzicht mensen in staat zich beter te voelen over hun partner en hun relatie, en meer vertrouwen te hebben dat de relatie beter wordt in de toekomt.”

Time-out

Als het aan Huynh ligt neemt iedereen dus voortaan een time-out, zeker als de gemoederen hoog oplopen. Hij kwam tot de conclusie dat mensen die dit doen een hechtere band hebben met hun partner.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wellicht het proberen waard als je volgende keer denkt: maar jíj zou het vuilnis buiten zetten…

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock