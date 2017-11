Wil je een betere band met je partner? Dan loont het om hem of haar meer te knuffelen, blijkt uit nieuw onderzoek.

Eigenlijk is zo logisch dat je je afvraagt waarom het is onderzocht: knuffelen met je partner is een makkelijk manier om met stressvolle situaties om te gaan en om een hechte band te voelen, zonder een woord uit te hoeven spreken.

Isa Hoes zegt over een nieuwe relatie in het filmpje hierboven: “Ik zou het wel heel erg leuk vinden”

Knuffelen

Wanneer je je hoofd na een zware werkdag op je partners schouder laat rusten, kun je de dag van je af laten glijden. Maar dagelijkse knuffelsessies kunnen er zelfs óók voor zorgen dat je meer van elkaar gaat houden. Je voelt een innigere band met iemand die je vaak vasthoudt.

Ook zonder het te merken is knuffelen goed voor je relatie. Research uit Springer’s Archives of Sexual Behavior onder 514 deelnemers, laat zien dat mensen die veel knuffelen hun relatie hoger waarderen en een actiever seksleven hebben.

Seks

Onderzoeker Robin Edelstein vertelt bij Elite Daily: “Onze bevindingen wijzen erop dat mensen meer liefdevolle en aanhankelijke gevoelens voor hun partner voelen als ze regelmatig knuffelen. Verder heeft het een belangrijke seksuele component; knuffelen kan leiden tot seks, of het gebeurt juist ná seks. Het kan een factor zijn om je relatie sprankelend te houden.”

Mannen/vrouwen

Edelstein vertelt verder: “Daarnaast is het de moeite waard te vermelden dat we heel weinig verschillen hebben gevonden tussen hoe mannen en vrouwen zich voelen bij het knuffelen, hoe vaak ze dat willen en wat hun motivatie is. Er bestaan flink wat stereotypen over mannen, dat ze niet graag knuffelen of het alleen doen als er een kans is dat het uitmondt in seks, maar daar hebben we geen bewijs voor gevonden.”

Non-verbale communicatie

Therapeut David Klow vult aan: “De meeste mensen willen zich begrepen voelen en verbale communicatie is doorgaans het voertuig waarmee ze begrip en empathie overbrengen. Non-verbale communicatie kan juist ook een zeer krachtige manier zijn om tegen je partner te zeggen: ‘Ik begrijp jou.’ Knuffelen is een manier om te zeggen: ik weet hoe je je voelt.”

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!