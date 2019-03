Deze psycholoog kan binnen 3 minuten zeggen of je relatie stand houdt

Als je in een restaurant toevallig naast John Gottman komt te zitten, berg je dan maar. Deze psycholoog kan namelijk al voor de menukaart is gearriveerd beoordelen of je relatie een lang leven beschoren is.

Volgens een onderzoek dat 6 jaar lang heeft geduurd, kun je binnen de eerste 3 minuten van een onenigheid tussen een stel zien of dat stel het nog lang leuk zal hebben met elkaar. In het onderzoek moesten de stellen 15 minuten met elkaar praten over iets waarover ze het niet met elkaar eens zijn. Als er binnen de eerste 3 minuten ook maar het kleinste teken van minachtig verschijnt, is de relatie volgens Gottman vrijwel zeker gedoemd. Het onderzoek onderschrijft dat dat in 83 procent van de gevallen klopt.

Minachting

De psycholoog onderscheidt 4 soorten negativiteit die funest zijn voor een relatie. Dat zijn: kritiek, minachting, je verdedigend opstellen en dichtklappen. “De grootste les die we kunnen trekken uit dit onderzoek is dat hoe stellen de eerste minuten van een discussie beginnen – hoe jij een probleem presenteert en hoe je partner reageert – cruciaal is.” De stellen die een slecht begin kunnen vermijden en een discussie niet negatief beginnen, hebben volgens hem veel meer kans lang en gelukkig samen te zijn.

Lichaamstaal

Hij onderscheidt nog 6 indicatoren voor een op handen zijnde scheiding binnen een onenigheid: een slecht begin dus, maar ook je partner overspoelen met negativiteit, lichaamstaal, een slecht geheugen en mislukte verzoeningspogingen. Relatie-expert Esther Perel onderschrijft ook dat de grootste dealbreaker van een relatie minachting is.

Betuttelen

Een partner betuttelen, behandelen als een kind of denigrerend toespreken zijn volgens Perel tekenen dat een relatie klaar is. “Het betekent dat je wel móet vertrekken om jezelf te beschermen.” Minachting is volgens haar iets wat je na een discussie bijna niet recht kunt trekken.

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock