Libelle Legt Uit: krijg je echt puistjes van chocolade?

We zijn bijna allemaal dol op chocolade, maar je hebt vast weleens iemand horen zeggen dat je van het eten van chocolade puistjes krijgt. Klopt dit eigenlijk wel?

En zo ja, waarom is het zo slecht voor je huid?

Vet

Chocolade en ander vet voedsel zouden belangrijke veroorzakers zijn van acne. Maar het is nooit bewezen dat het eten van chocolade zorgt voor het ontstaan van puistjes. Verschillende onderzoekers hebben jaren geleden geconcludeerd dat puistjes en chocolade niets met elkaar te maken hebben en ook dermatologen zeggen dat het een mythe is.

Puberteit

Een puist is een kleine ontsteking van de huid die veroorzaakt wordt door een ontstoken talgklier en is herkenbaar aan zijn rode kleur en zijn witte puntje met pus. Met name in de puberteit hebben jongeren last van puistjes. Dit is ook het moment dat veel kinderen ongezonder gaan eten. De kans is groot dat deze mythe daardoor is ontstaan.

Verschillende repen

In de jaren 60 deden dermatologen James Fulton, Albert Kligman en Gerd Plewig samen onderzoek naar de mythe. Dit deden ze met behulp van 65 proefpersonen die last hadden van acne. Ze lieten een chocoladefabrikant 2 verschillende chocoladerepen maken: een reep die 10 keer zoveel cacao bevat als een normale chocoladereep en een reep die niet te onderscheiden is van reep 1 maar echter geen helemaal geen chocolade bevat.

Geen verschil

De proefpersonen kregen dagelijks 1 van de 1 repen voorgeschoteld. Na 4 weken kregen de proefkonijnen een rust periode van 3 weken en daarom kregen ze dagelijks de andere reep. Wat bleek? Er bleek geen verschil te zijn tussen reep 1 of 2. De proefpersonen zagen geen verschil in het aantal puistjes. Precies dezelfde test voerden de onderzoekers ook uit bij mensen die geen last hadden van acne. Het resultaat was hetzelfde. Er is dus geen verband tussen chocolade en puistjes.

Bron: Nemo Kennislink, Dr. Jetske Ultee. Beeld: iStock