Ontzettend aandoenlijk: pup leeft intens mee met scène uit 'The Lion King'

Dat niet alleen mensen, maar óók dieren dol zijn op mooie films blijkt uit een lieve video uit Amerika. Josh Myers uit Tennessee keek vorige week met zijn dochter Hannah naar ‘The Lion King’. Puppy Luna kon het niet laten om mee te kijken.

Emotionele scène

Tijdens hun filmavondje was de kleine pup Luna lekker aan het spelen. Maar een emotionele scène uit de film, waarbij leeuwenkoning Musafa sterft en welpje Simba om zijn dood treurt, trok de aandacht van de vier maanden oude hond. Ze liet alles vallen en besloot mee te kijken met haar baasjes.

Focus

Vol aandacht keek de viervoeter mee naar een stuk uit de Disneyklassieker. En het bijzondere: ze lijkt volledig te begrijpen wat er in de film gebeurt. Ze jammert verdrietig mee met de kleine Simba, al moet haar baasje daar dan weer een beetje om lachen.

Inmiddels is het filmpje al miljoenen keren bekeken. En wij begrijpen wel waarom!

We don’t deserve dogs 😥

Luna was visibly upset watching this heartbreaking scene from The Lion King.💔 pic.twitter.com/mvG5uLodey

— Metro (@MetroUK) February 22, 2019