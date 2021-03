Libelle Legt Uit: is pure chocolade gezonder dan melkchocolade?

Pasen staat weer voor de deur, dus de paaseitjes zijn niet aan te slepen. Ben je op de gezonde toer, dan denk je waarschijnlijk dat je goed zit met een puur eitje. Want: in pure chocolade zit meer cacao en cacao is goed voor je, dus een stukje puur is gezonder.

Klinkt logisch. Maar klopt het wel? Is pure chocolade echt gezonder dan melkchocolade?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat cacao een positief effect heeft op je lichaam. In cacao zitten flavanolen. Dit zijn antioxidanten die belangrijk zijn om allerlei ziekten en andere gezondheidsklachten tegen te gaan. Ze hebben een gunstig effect op je hart en bloedvaten en zouden diabetes kunnen voorkomen.

Het lijkt logisch dat pure chocolade gezonder is vanwege het hoge cacaopercentage. Toch is dat niet altijd het geval. Rauwe cacao is gezond, want hier zitten heel veel flavanolen in. Maar niet-rauwe cacao, ook wel conventionele of gewone cacao genoemd, is een stuk minder gezond. Deze cacao is namelijk gebrand en door de hitte gaan de meeste flavanolen, vitaminen, mineralen en enzymen verloren. Kortom: of cacao gezond is, ligt maar net aan welke soort het is en hoe die is verwerkt.

Calorieën

Ook wat betreft de calorieën is pure chocolade niet per se beter dan melkchocolade. Sterker nog: puur bevat vaak meer calorieën. Bij melk- en witte chocola is het suikerpercentage het hoogst met zo’n 50-60%. Pure chocola bevat circa 40% suiker. Maar over het algemeen geldt: hoe minder suiker, hoe meer cacao én vet. Pure chocola bevat een stuk minder suiker, maar is vaak wel vetter. Dit vet komt uit cacaoboter en de melk.

Conclusie: als je jezelf verwent (en dat mag echt wel een keer), kun je het beste kiezen voor iets wat je écht lekker vindt. Of dat nu melkchocolade of pure chocolade is, is helemaal aan jou.

Over verwennen gesproken… zó maak je overheerlijke chocolade eclairs:

Bron: Consumentenbond. Beeld: Getty Images