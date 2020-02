Onderzoek: dít is waarom ouderwets puzzelen zo goed voor je is

Is meditatie- of yogales niets voor jou maar wil je wel ontspannen? Ga dan eens een avondje puzzelen. Volgens onderzoek zijn legpuzzels het nieuwe mindfulness.

We hebben het niet over woordenzoekers en sudoku’s, maar over ouderwetse legpuzzels. Elke keer dat je een puzzelstukje weglegt op de juiste plaats komt het stofje dopamine vrij in je hersenen. Dit wordt ook wel het ‘gelukshormoon’ genoemd. Hierdoor word je blij, krijg je een voldaan gevoel én zin om de puzzel af te maken.

Puzzelen tegen stress

Naast dat we blij worden van legpuzzels, zorgt het ook voor een lager stressniveau. Hoe moeilijk een puzzel ook is, ze helpen ons te ontspannen. Als je een puzzel legt, gaan je hersenen namelijk in de alfa-staat, een staat waarin we alert zijn maar toch ontspannen. Het zorgt ervoor dat je minder stress hebt, je stemming verbetert en je beter kunt leren. Verder zit je in een goede houding tijdens het puzzelen en focus je jezelf op 1 ding.